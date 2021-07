Οικονομία

Χατζηδάκης: Οι επικουρικές συντάξεις των νέων μπορεί να είναι αυξημένες έως και 68%

Τι είπε ο Υπουργός Εργασίας για τις συντάξεις και την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά.

«Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά είναι ουσιαστικά η εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος μόνο στις επικουρικές συντάξεις και μόνο για τους νέους. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο νέος ασφαλισμένος θα είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένος με τη σύνταξή του».

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους προωθείται αυτή η μεταρρύθμιση.

Όπως εξηγεί, «ο νέος ασφαλισμένος δεν θα δίνει πια όλες του τις εισφορές σε έναν μεγάλο "κορβανά" για όλους, χωρίς καμία επαφή και κανέναν έλεγχο, όπως συμβαίνει σήμερα. Αλλά, αντί αυτού, θα έχει έναν δικό του προσωπικό λογαριασμό, έναν προσωπικό "κουμπαρά", όπου θα συγκεντρώνονται και θα επενδύονται οι ασφαλιστικές του εισφορές για την επικουρική του σύνταξη, έτσι ώστε να πάρει από εκεί στο τέλος την επικουρική του».

Τονίζει δε ότι η διεθνής εμπειρία από χώρες που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα, όπως είναι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει ότι το σύστημα αυτό, με τις αναγκαίες κρατικές εγγυήσεις, λειτουργεί πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά και οδηγεί σε μεγαλύτερες συντάξεις.

Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει επίσης ότι το νέο σύστημα θα μπει σε εφαρμογή από 01.01.2022 και αφορά ουσιαστικά δύο κατηγορίες ασφαλισμένων: Υποχρεωτικά όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και, εφόσον το επιλέξουν, τους νέους εργαζόμενους, ηλικίας μέχρι 35 ετών.

Μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας διαβεβαιώνει ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει ένα σύστημα διπλής εγγύησης: «Η πρώτη εγγύηση είναι ότι δεν επηρεάζονται οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων και των παλαιών ασφαλισμένων που δεν θα ενταχθούν στο νέο σύστημα. Και η δεύτερη εγγύηση είναι ότι, ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τις επενδύσεις των αποταμιεύσεων των νέων ασφαλισμένων που θα ενταχθούν στο σύστημα, το κράτος θα εγγυάται ότι η σύνταξή τους δεν θα είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερη από τις εισφορές που κατέβαλαν, συν τον πληθωρισμό».

Σχετικά με την κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χατζηδάκης απαντά ότι οι ισχυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά fake news. «Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να εξαπατήσει τον κόσμο, παραπέμπει στα αποτυχημένα παραδείγματα λατινοαμερικανικών χωρών, όπως η Βενεζουέλα, αφρικανικών χωρών, όπως η Γκάνα και χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, όπως η Ρουμανία. Οι χώρες αυτές έκαναν κάτι που δεν κάνουμε εμείς: Ιδιωτικοποίησαν πλήρως την υποχρεωτική κοινωνική τους ασφάλιση. Εμείς αντιθέτως εισάγουμε κεφαλαιοποιητικά στοιχεία στην κοινωνική ασφάλιση, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα της, όπως κάνουν η Σουηδία, η Ολλανδία, η Δανία. Για άλλη μια φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το "άσπρο-μαύρο", προσπαθώντας να μπερδέψει και τον κόσμο!» τονίζει ο υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης περιγράφει τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, με στόχο τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τον e-ΕΦΚΑ. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι εκκρεμείς συντάξεις μειώθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα, παρά την αύξηση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ εκτιμά ότι, μέσα στο φθινόπωρο, θα καταγραφεί σημαντική αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων. «Και ακόμα νωρίτερα από αυτό θα δει ο ασφαλισμένος σημαντική βελτίωση στον τρόπο και την ταχύτητα εξυπηρέτησής του από τον e-ΕΦΚΑ, μέσα από τη συνεχή επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και το νέο τηλεφωνικό κέντρο, που αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα» προσθέτει ο υπουργός Εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, στη δημοσιογράφο Γεωργία Μπάρλα, για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ: Κύριε Χατζηδάκη, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθεί με νομοσχέδιο μία νέα μεταρρύθμιση του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με την οποία εισάγονται κεφαλαιοποιητικά στοιχεία. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου;

Απ: Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά είναι ουσιαστικά η εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος μόνο στις επικουρικές συντάξεις και μόνο για τους νέους.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο νέος ασφαλισμένος θα είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένος με τη σύνταξή του. Δεν θα δίνει, δηλαδή, πια όλες του τις εισφορές σε έναν μεγάλο «κορβανά» για όλους, χωρίς καμία επαφή και κανέναν έλεγχο, όπως συμβαίνει σήμερα. Αλλά, αντί αυτού, θα έχει έναν δικό του προσωπικό λογαριασμό, έναν προσωπικό «κουμπαρά», όπου θα συγκεντρώνονται και θα επενδύονται οι ασφαλιστικές του εισφορές για την επικουρική του σύνταξη, έτσι ώστε να πάρει από εκεί στο τέλος την επικουρική του.

Η διεθνής εμπειρία από χώρες που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα, όπως είναι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει ότι το σύστημα αυτό, με τις αναγκαίες κρατικές εγγυήσεις, λειτουργεί πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά και οδηγεί σε μεγαλύτερες συντάξεις.

Ερ: Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι είναι αναγκαία αυτή η μεταρρύθμιση;

Απ: Προωθούμε αυτή τη μεταρρύθμιση για τέσσερις κυρίως λόγους: Πρώτον, διότι το διανεμητικό σύστημα, που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, (στο οποίο οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν με τις εισφορές τους για τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων) λειτουργεί αποτελεσματικά, όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους και λίγους συνταξιούχους. Κάτι που σήμερα πλέον δεν ισχύει.

Δεύτερον, το εισάγουμε, διότι με αυτό τον τρόπο οι νέοι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν έλεγχο πάνω στη σύνταξή τους και το ύψος της.

Τρίτον, θα αναπτυχθεί με το νέο σύστημα των ατομικών λογαριασμών η ιδέα της αποταμίευσης και με αυτό τον τρόπο θα γίνουν παραπάνω επενδύσεις και θα ενισχυθεί τελικά η ίδια η οικονομική ανάπτυξη.

Και, τέταρτον, διότι όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, μέσω της καλύτερης επένδυσης των αποταμιεύσεων του νέου ασφαλισμένου, οι συντάξεις που θα δοθούν τελικά θα είναι μεγαλύτερες. Σύμφωνα μάλιστα με αντίστοιχα εγχειρήματα σε άλλες προηγμένες χώρες της Ευρώπης, οι επικουρικές συντάξεις των νέων μπορεί να είναι αυξημένες από 43% έως και 68%. Δεδομένου αυτού, αναρωτιέμαι λοιπόν για ποιον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται εναντίον ενός συστήματος που μπορεί να δώσει καλύτερες συντάξεις στους νέους. Είναι σύγχρονη αντιπολίτευση αυτή; Ή μήπως είναι αντιπολίτευση που προδίδει την πλήρη αποσύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ από τις ανάγκες της νέας γενιάς;

Ερ: Τι απαντάτε στην κριτική που δέχεστε ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση καταλύει τη βασική αρχή της «αλληλεγγύης των γενεών» και εμπεριέχει επενδυτικό ρίσκο για τους ασφαλισμένους;

Απ: Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι: Θέλουμε ένα δήθεν αλληλέγγυο σύστημα, το οποίο οδηγεί σε χαμηλές συντάξεις για όλους; Ή θέλουμε ένα νέο σύστημα, σαν και αυτό που εισάγουμε, το οποίο, όπως η διεθνής εμπειρία έχει δείξει, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες συντάξεις για τους νέους;

Άλλωστε, στο νομοσχέδιο, που παρουσιάσαμε, υπάρχει ένα σύστημα διπλής εγγύησης: Η πρώτη εγγύηση είναι ότι δεν επηρεάζονται οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων και των παλαιών ασφαλισμένων που δεν θα ενταχθούν στο νέο σύστημα. Και η δεύτερη εγγύηση είναι ότι, ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τις επενδύσεις των αποταμιεύσεων των νέων ασφαλισμένων που θα ενταχθούν στο σύστημα, το κράτος θα εγγυάται ότι η σύνταξή τους δεν θα είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερη από τις εισφορές που κατέβαλαν, συν τον πληθωρισμό. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πού είναι το επενδυτικό ρίσκο, όταν το κράτος εγγυάται τη σύνταξή σου και οι εισφορές σου είναι απολύτως εξασφαλισμένες;

Ερ: Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και ποιους ασφαλισμένους θα αφορά; Θα υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στο νέο σύστημα;

Απ: Το νέο σύστημα θα μπει σε εφαρμογή από 01.01.2022 και αφορά ουσιαστικά δύο κατηγορίες ασφαλισμένων: Υποχρεωτικά όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και, εφόσον το επιλέξουν, τους νέους εργαζόμενους, ηλικίας μέχρι 35 ετών.

Και, για να απαντήσω και στο ερώτημα που ίσως έχουν ορισμένοι αναγνώστες «γιατί μόνο αυτοί;», ο λόγος είναι πολύ απλός: Όπως έγινε σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου εισήχθη αυτό το σύστημα, πάμε να κάνουμε μία προσεκτική, σταδιακή μετάβαση. Διότι, αν φύγουν όλοι οι σημερινοί ασφαλισμένοι και κάνουν «κουμπαράδες», δεν θα υπάρχουν εισφορές, για να πληρωθούν οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων.

'Αρα, πρέπει να πάμε, όπως το έχουμε σχεδιάσει. Δηλαδή, μεταβατικά και με στήριξη από τον προϋπολογισμό.

Ερ: Μιλήσατε για τη δημιουργία «ατομικού κουμπαρά», στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται. Πώς θα επενδύονται αυτά τα κεφάλαια και πώς θα διασφαλιστεί η διαφάνεια;

Απ: Η διαχείριση των ατομικών λογαριασμών, των προσωπικών «κουμπαράδων», για τους οποίους σας μίλησα, θα γίνεται μέσω ενός νέου δημόσιου Ταμείου, που θα δημιουργηθεί, το οποίο θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Θα ονομάζεται ΤΕΚΑ, που σημαίνει Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Το Διοικητικό του Συμβούλιο θα έχει αυξημένα προσόντα και θα επιλέγεται μέσα από διαδικασίες ενισχυμένης διαφάνειας σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα: με ανοιχτό διαγωνισμό και προεπιλογή από ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής, που θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ και έναν Καθηγητή ΑΕΙ.

Ειδικά, ο Πρόεδρος του ΔΣ θα υπόκειται σε δημόσια ακρόαση και γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο δε Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και να έχει πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, θα προεπιλέγεται δε από το Συμβούλιο Διοίκησης, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

Το Ταμείο θα υπόκειται σε ισχυρή κρατική εποπτεία και θα επενδύει τα κεφάλαιά του με αυστηρά και διαφανή κριτήρια. Θα το κάνει αυτό είτε μόνο του, όπως κάνει σήμερα η ΕΔΕΚΤ, θυγατρική του ΕΦΚΑ, η οποία «αθόρυβα» έχει κάνει πολύ καλές αποδόσεις ακόμα και μέσα στο «τσουνάμι» της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων, κλπ. Αργότερα, θα μπορεί να συνεργάζεται ίσως και με μεγάλους πιστοποιημένους θεσμικούς φορείς, όπως άλλωστε γίνεται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως ήδη σημείωσα, όπως και να πάνε τα πράγματα στις αγορές, θα υπάρχει εγγύηση του κράτους ότι θα πάρεις τις εισφορές σου συν τον πληθωρισμό.

Ερ: Ο ασφαλισμένος πώς θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία;

Απ: Ο νέος ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να επενδύει, μέσω του Ταμείου αυτού, τις αποταμιεύσεις του, έχοντας πρώτα διαλέξει και το αντίστοιχο επενδυτικό προφίλ: «συντηρητικό» ή «ισορροπημένο» ή «επιθετικό».

Και κάθε 5 χρόνια θα μπορεί να αλλάζει προφίλ, ενώ θα έχει πλήρη και ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις εισφορές του και τις αποδόσεις τους μέσω κινητού και υπολογιστή, όπως γίνεται σήμερα με το e-banking.

Δεν θα χάνουν πλέον οι νέοι την επαφή τους με τις εισφορές τους και τις μελλοντικές συντάξεις τους. Αντίθετα, με τους προσωπικούς αυτούς λογαριασμούς, θα αποκτήσουν έλεγχο πάνω στο τελικό ύψος της σύνταξής τους!

Ερ: Ποιο είναι το ύψος των εισφορών που θα κληθούν να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα;

Απ: Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τις εισφορές. Σήμερα, οι εισφορές για τις επικουρικές συντάξεις είναι 6,5% (3,25% για τον εργαζόμενο και 3,25% για τον εργοδότη) και ήταν ήδη προγραμματισμένο να πέσουν στο 6% από τα μέσα του 2022 και θα μείνουμε σε αυτό.

'Αρα, οι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα ίδια χρήματα που πληρώνουν και σήμερα. Απλά τα χρήματα αυτά θα κατευθύνονται πλέον στο νέο σύστημα που δημιουργείται και επαναλαμβάνω αυτό αφορά μόνο τους νέους ασφαλισμένους.

Ερ: Πώς θα καλυφθεί το κόστος μετάβασης;

Απ: Κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης, εκπονήσαμε τρεις επιστημονικές μελέτες, προκειμένου να υπολογίσουμε το κόστος. Αναρτήθηκαν ήδη μαζί με το νομοσχέδιο, έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση. Θα υπάρχει μία σχετική ισορροπία.

Σε επίπεδο πεντηκονταετίας θα έχουμε από τη μια πλευρά ένα κενό 56 δις και από την άλλη έσοδα 50 δις στο σύστημα, λόγω της αύξησης της αποταμίευσης, των επενδύσεων, της ανάπτυξης.

Έχουμε για παράδειγμα υπολογίσει ότι οι εγχώριες επενδύσεις θα αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά 0,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2022-2070.

Επομένως, ως καθαρό κόστος μένουν βασικά 6 δις για 50 χρόνια, τα οποία αντιστοιχούν σε 120 εκατ. το χρόνο. Κόστος που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό. Αυτά τα 120 εκατ. ευρώ το χρόνο είναι ένα απόλυτα διαχειρίσιμο ποσό, αν ληφθεί υπόψη ότι ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει το συνταξιοδοτικό σύστημα με 15 δισ. ευρώ το χρόνο!

Ερ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα εγκαταλείπονται διεθνώς. Τι απαντάτε;

Απ: Αυτοί οι ισχυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά fake news: Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, (όπου ανήκει η Ελλάδα και ανήκουν επίσης οι πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου), πάνω από το 50% των εργαζομένων καλύπτεται συμπληρωματικά από κάποιο κεφαλαιοποιητικό πρόγραμμα ασφάλισης. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με το 55% των ασφαλισμένων στη Γερμανία, το 50% στο Βέλγιο και το 32% στη Γαλλία, ενώ το 100% των Σουηδών και το 80% των Δανών ασφαλισμένων καλύπτονται από δημόσια υποχρεωτική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση, που είναι το μοντέλο που επιλέγουμε και εμείς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να εξαπατήσει τον κόσμο, παραπέμπει στα αποτυχημένα παραδείγματα λατινοαμερικανικών χωρών, όπως η Βενεζουέλα, αφρικανικών χωρών, όπως η Γκάνα και χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, όπως η Ρουμανία. Οι χώρες αυτές έκαναν κάτι που δεν κάνουμε εμείς: Ιδιωτικοποίησαν πλήρως την υποχρεωτική κοινωνική τους ασφάλιση. Εμείς αντιθέτως εισάγουμε κεφαλαιοποιητικά στοιχεία στην κοινωνική ασφάλιση, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα της, όπως κάνουν η Σουηδία, η Ολλανδία, η Δανία. Για άλλη μια φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το «άσπρο μαύρο», προσπαθώντας να μπερδέψει και τον κόσμο!

Ερ: Τι δείχνει λοιπόν η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών του ΟΟΣΑ οι οποίες έχουν υιοθετήσει την εφαρμογή κεφαλαιοποιητικών συστημάτων;

Απ: Δείχνει ότι το μοντέλο που πάμε να εφαρμόσουμε είναι σωστό. Πάρτε για παράδειγμα τη Σουηδία που είναι και το μοντέλο από το οποίο εμπνεόμαστε βασικά. Τα τελευταία 25 χρόνια λειτουργούν εκεί δύο παράλληλα συστήματα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Το ένα είναι διανεμητικού χαρακτήρα και το άλλο είναι το κεφαλαιοποιητικό, σαν αυτό που σχεδιάζουμε. Για την περίοδο 1995-2019, το κεφάλαιο του διανεμητικού συστήματος αυξήθηκε κατά 52%, ενώ αυτό του κεφαλαιοποιητικού κατά 180%!

Όπως, όμως, ανέφερα και πριν, έχουμε και εγχώρια παραδείγματα, όπως αυτό της ελληνικής ΕΔΕΚΤ, η οποία, στα κεφάλαια τα οποία της εμπιστεύτηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία, πέτυχε αποδόσεις 113% την περίοδο 2003-2020.

Στη βάση λοιπόν αυτών και άλλων ανάλογων παραδειγμάτων έχουμε υπολογίσει ότι, ενώ σήμερα ένας ασφαλισμένος με μέσο ετήσιο μισθό 14.000 ευρώ ευρώ και 40 έτη ασφάλισης θα πάρει επικουρική στα 235 ευρώ, με το νέο σύστημα μπορεί να πάει στα 337, που είναι και ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ. Αν μάλιστα δούμε τις χώρες με τις υψηλότερες αποδόσεις, πάμε στα 479 ευρώ επικουρική σύνταξη!

Αλλά ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό και πάμε απλά από τα 235 ευρώ στα 337 ευρώ, δεν νομίζω ότι είναι μικρή αύξηση. Εκτός αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, από όσο φαίνεται, είναι υπεράνω των όποιων αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις!

Ερ: Το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας είναι πλέον νόμος του κράτους. Ωστόσο, δεχτήκατε έντονη κριτική. Τι απαντάτε;

Απ: Στο νόμο για την Προστασία της Εργασίας υιοθετήσαμε πολιτικές που εφαρμόζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Γνωρίζω ότι θα κριθούμε στην πράξη. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι αντίπαλοί μας.

Ορισμένες θετικές προβλέψεις για τους εργαζόμενους, όπως οι νέες, μεγαλύτερες μεγαλύτερες γονικές άδειες με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και η νέα άδεια πατρότητας ήδη μπαίνουν σε εφαρμογή. Έχουμε ξεκινήσει παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την προετοιμασία για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που είναι η εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου του εργαζομένου, την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Επιπλέον, η προωθούμενη αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα οδηγήσει σε ορατά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους ήδη μέσα στο καλοκαίρι, ενώ, προχωρούμε στο προσεχές διάστημα στην προκήρυξη για το Συμβούλιο Διοίκησης της νέας ανεξάρτητης διοικητής αρχής, της Επιθεώρησης Εργασίας.

Είναι από αυτά που θα κριθούμε. Όχι από τη χωρίς χαλινάρι, λαϊκίστικη κριτική που δέχτηκε ο νόμος αυτός από την αντιπολίτευση. Διότι είναι ένας νόμος με τον οποίο η Ελλάδα πλησιάζει πολύ περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα θέματα της εργασίας και αυτό θα φανεί στην πράξη!

Ερ: Πώς προχωράει η διαδικασία απονομής των εκκρεμών συντάξεων; Πότε ξεκινάει η συνδρομή των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών στο έργο της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης;

Απ: Στο μέτωπο των εκκρεμών συντάξεων, έχουμε ήδη από τον Απρίλιο ρίξει στη μάχη το «όπλο» της προκαταβολής εθνικών συντάξεων μαζί με τα αναδρομικά τους.

Τώρα περνάμε στο επόμενο στάδιο με δύο σημαντικές δράσεις. Η πρώτη αφορά τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές/φοροτεχνικούς οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να «γκρεμίσουμε» το βουνό των εκκρεμών συντάξεων. Μόλις την Παρασκευή, υπέγραψα την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους. Προχωράμε επίσης, το συντομότερο, στην ολοκλήρωση της ειδικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσουν για την απονομή συντάξεων και προσδοκούμε να έχουμε τους πρώτους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές μέσα στο καλοκαίρι.

Η δεύτερη σημαντική δράση αφορά τη συγκρότηση μιας «ομάδας κρούσης» στο λεγόμενο «πράσινο κτίριο» του ΕΦΚΑ στην Κηφισίας. Πρόκειται για μια δομή ταχείας απονομής συντάξεων. Πρώτος στόχος της είναι να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμών συντάξεων πρώην ΙΚΑ και πρώην ΟΑΕΕ, καθώς και να διαχειριστεί τις νέες αιτήσεις διαδοχικής ασφάλισης πρώην ΙΚΑ-ΟΑΕΕ και πρώην ΟΑΕΕ-ΙΚΑ για το μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής, διότι εκεί βρίσκεται ο βασικός όγκος εκκρεμών συντάξεων, που φτάνει το 40% του συνόλου και, σταδιακά, να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Στο πράσινο κτίριο θα δημιουργηθεί επίσης ένα «επιχειρησιακό κέντρο» που θα παρακολουθεί καθημερινά και θα συντονίζει τη διαδικασία απονομής συντάξεων πανελλαδικά! Είναι κάτι που θα γίνει μάλιστα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την καλύτερη οργάνωση του εγχειρήματος.

Ήδη πάντως βλέπουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι εκκρεμείς συντάξεις μειώθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα. Και αυτό, παρά την αύξηση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης! Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτές τις πρόσθετες δράσεις θα δούμε μέσα στο φθινόπωρο σημαντική αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων. Και ακόμα νωρίτερα από αυτό θα δει ο ασφαλισμένος σημαντική βελτίωση στον τρόπο και την ταχύτητα εξυπηρέτησής του από τον e-ΕΦΚΑ, μέσα από τη συνεχή επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και το νέο τηλεφωνικό κέντρο, που αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα.

Ερ: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχετε πραγματοποιήσει κάποιες αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ και, όπως έχετε καταστήσει ξεκάθαρο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα ανακοινώσατε πειθαρχικό έλεγχο «για 10 περιπτώσεις ακραίας ταλαιπωρίας πολιτών από τις υπηρεσίες του φορέα». Τι σχεδιάζετε προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών;

Απ: Έχω περάσει από αρκετά υπουργεία και μπορώ να πω ότι δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τόσο προβληματικό όσο ο ΕΦΚΑ. Υπάρχει φυσικά εξήγηση: Όλοι θυμόμαστε πόσο προβληματικοί ήταν πολλοί από τους προκατόχους του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ, κ.ο.κ.). Όταν λοιπόν συνενώθηκαν όλοι αυτοί φύρδην-μίγδην από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2016, χωρίς κανένα σχέδιο και ουσιαστικό προγραμματισμό, το πρόβλημα διογκώθηκε.

Είχε λοιπόν ήδη ξεκινήσει μία προσπάθεια αναδιοργάνωσης με σταδιακή επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών, αλλά ο ΕΦΚΑ χρειάζεται και άλλες, πολύ μεγαλύτερες παρεμβάσεις γρήγορα και συστηματικά.

Τρία είναι τα βασικά μέτωπα: Το μέτωπο των εκκρεμών συντάξεων, για το οποίο ήδη σας μίλησα.

Το μέτωπο της εξυπηρέτησης, όπου δυστυχώς ο ΕΦΚΑ δεν τα πάει καθόλου καλά. Και γι' αυτό προχωρούμε, όπως σας είπα, με τη δημιουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο θα ενοποιήσει τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν σήμερα στο υπουργείο και στους εποπτευόμενους φορείς (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ κλπ). Θα εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες καθημερινά και αυτό θα γίνεται μέσω μιας δωρεάν γραμμής, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και με μηδενικούς χρόνους αναμονής.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα διαθέτει, επίσης, ομάδες back office για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων, αλλά και ένα σύστημα ticketing στις αναβαθμισμένες ιστοσελίδες του ΕΦΚΑ, με στόχο τα χιλιάδες ηλεκτρονικά ερωτήματα των πολιτών να λαμβάνονται οργανωμένα, να «χρεώνονται» προς διεκπεραίωση και να απαντώνται γρήγορα.

Το τρίτο μέτωπο έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Το λέω αυτό χωρίς να ξεχνώ τους πολλούς ευσυνείδητους υπαλλήλους. Αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και πολλοί που αδιαφορούν. Το έχω πει αρκετές φορές και το ξαναλέω: Δεσποτικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές! Οι πολίτες δικαιούνται να εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά. Και είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου γι' αυτό!