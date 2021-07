Κόσμος

Κύπρος: Απανθρακώθηκαν φεύγοντας από τη φωτιά

Χάθηκαν μέσα στις φλόγες οι άτυχοι εργάτες που βρέθηκαν απανθρακωμένοι.

Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν τέσσερις εργάτες από την Αίγυπτο, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το χωριό Οδός, το οποίο εκκενώθηκε λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει από το Σάββατο στη Κύπρο.

Προηγουμένως είχε εντοπιστεί καμένο το αυτοκίνητό τους.

Οι τέσσερις εργάτες εργάζονταν σε γεωργό της περιοχής και από την στιγμή της εκδήλωσης φωτιάς, δεν έδωσαν σημεία ζωής και όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης της Οδού Μενέλαος Φιλίππου στο ΡΙΚ δεν γνώριζαν καλά την περιοχή.

Η αναζήτησή τους ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι δεν βρίσκονταν ανάμεσα στους πολίτες που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Μάριος Πελεκάνος αναφερόμενος στις συνεχείς προσπάθειες για κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς σε ορεινές περιοχές της Λεμεσού και της Λάρνακας. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων καταφθάνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Σε ενημέρωση που έκανε προηγουμένως ο κ. Πελεκάνος από το Κέντρο Επιχειρήσεων δήλωσε ότι «το πλάνο που έχει καταρτιστεί κατά τη χθεσινοβραδινή σύσκεψη δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, αφού και τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης από τα drones δεν έχει αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα.

Παρακολουθούνται οι μεγάλες εστίες που εξελίσσονται σε κάποιες περιοχές, όπως, για παράδειγμα, μεταξύ των χωριού Οδού και Αγίων Βαβατσινιάς. Εκεί δίδεται μεγαλύτερη έμφαση, καθώς είναι μια περιοχή δύσκολη για τα πτητικά μέσα, οπότε γίνεται μια μετακίνηση επίγειων δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Υπάρχει μια αισιοδοξία, αλλά παραμένει δύσκολη η κατάσταση, αξιολογείται συνεχώς και λαμβάνονται αποφάσεις αναλόγως και του πώς προκύπτει η εξέλιξη με τις εστίες αναζωπύρωσης.

Αναμένουμε τις επόμενες ώρες ότι θα μπουν στη μάχη και το ένα αεροπλάνο από την Ελλάδα - δυστυχώς, το δεύτερο αεροπλάνο, λόγω τεχνικού προβλήματος, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα - και βεβαίως και τα δύο αεροπλάνα που θα έρθουν από το Ισραήλ, ενώ αναμένεται και ενημέρωση για τα δύο αεροπλάνα που θα έρθουν από την Ιταλία».

Σε ερώτηση για τον απολογισμό της καταστροφής μέχρι στιγμής, ο κ. Πελεκάνος είπε ότι «προτεραιότητα μας αυτή τη στιγμή είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα, γίνονται ήδη κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση αμέσως μετά που θα κερδίσουμε τη μάχη με τις φλόγες, αλλά αυτή τη στιγμή όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, χωρίς να παραγνωρίζουμε τη βοήθεια που πρέπει να προσφερθεί σε όσους, δυστυχώς, έχουν απωλέσει τη στέγη τους. Έχουν γίνει όλες οι ρυθμίσεις, δεν έχει μείνει κάποιο νοικοκυριό χωρίς στέγη χθες βράδυ, και φυσικά και για τη σίτιση τους».

Σε ερώτηση πώς ήταν για αυτόν η χθεσινή νύχτα, ο εκπρόσωπος είπε ότι «ήταν ένα βράδυ το οποίο περάσαμε μπροστά σε μια οθόνη και με τη βοήθεια των ειδικών αξιολογούσαμε συνεχώς τα δεδομένα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν μια συνηθισμένη βραδιά για μένα, αλλά ήταν μια βραδιά αρκετά διδακτική και πρέπει να μάθουμε από αυτή τη βραδιά».

Κληθείς να αναφερθεί στο έργο των πυροσβεστών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι συγκινητική η προσπάθεια, όχι μόνο των πυροσβεστών, αλλά όλου του κόσμου που είναι εδώ είτε αυτοί είναι στελέχη του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς, όλοι. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι κόσμος που του ζητούσαν να πάει να ξεκουραστεί, επέμενε να συνεχίσει να είναι εδώ και να δίνει τη μάχη».

