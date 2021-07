Πολιτική

Γεωργιάδης: Με τα εμβόλια ήρθη και η υποχρέωση του κράτους να μοιράζει λεφτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για ενδεχόμενο νέου lockdown.

«Εφόσον είναι διαθέσιμα τα εμβόλια, έχει αρθεί και η υποχρέωσης του κράτους να μοιράζει λεφτά», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε πως «αν κάποιος έχει αποφασίσει να μην εμβολιαστεί, ο ίδιος έχει αποφασίσει να ζήσει να με περιορισμούς».

«Όταν ξεκίνησε η πανδημία, η κυβέρνηση είχε την ηθική ευθύνη να βρει τρόπο να δώσει χρήματα να κρατήσει ζωντανές τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτή η ηθική υποχρέωση του κράτους αίρεται με την παροχή των εμβολίων στους πολίτες. Από τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο και άρα να πάψουν κινδυνεύουν, έχει αρθεί η ηθική υποχρέωση του κράτους να μοιράζει λεφτά και να φορτώνει χρέος τις επόμενες γενιές. Τα λεφτά που δώσαμε ήταν 41 δισ. ευρώ και το σύνολο του ΑΕΠ πέρυσι ήταν 165 δισ. ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Ο ίδιος προέταξε την ατομική ευθύνη των πολιτών επισημαίνοντας ότι αν υπάρξει νέο κύμα πανδημίας «και ανθρώπινες ζωές θα χαθούν και το σύστημα υγείας θα πιεστεί και τοπικά lockdown θα αναγκαστούμε να κάνουμε και ζημιά στην οικονομία θα πάθουμε».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου lockdown, απάντησε ότι εφόσον ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και δεν κινδυνεύει, «δεν μπορούμε και δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα τους περιορίζουμε» υπογραμμίζοντας ότι «για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, αν χρειαστεί, θα τους περιορίσουμε».

Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί τόσο για τις μετακινήσεις όσο και για την ψυχαγωγία, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «όσο κάποιος κινδυνεύει λιγότερο, απολαμβάνει μεγαλύτερων ελευθεριών. Όσο κάποιος κινδυνεύει περισσότερο, πρέπει να τον προστατεύουμε εξαιτίας των λανθασμένων του επιλογών».

Ειδήσεις σήμερα:

Συγκλονίζει το τελευταίο γράμμα του πατέρα της Αναστασίας

Καιρός: Καύσωνας στην Ελλάδα με θερμοκρασίες ρεκόρ

Σύρος: ένοπλος παρενόχλησε ανήλικη