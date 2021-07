Αθλητικά

Copa America – Κολομβία: Με… πέναλτι η πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τερματοφύλακας της Κολομβίας έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με την Ουρουγουάη.

Ο τερματοφύλακας Νταβίντ Όσπινα γιόρτασε τα ξημερώματα ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική Κολομβίας, αποκρούοντας δύο πέναλτι, προκειμένου να δώσει στην ομάδα του την πρόκριση για τα ημιτελικά του Copa America.

Η Κολομβία επικράτησε 4-2 στην διαδικασία των πέναλτι της Ουρουγουάη, μετά από νευρικό αγώνα χωρίς σκορ στα 90 λεπτά.

Ο Οσπίνα έκανε την 112η εμφάνιση με την Κολομβία στην Μπραζίλια και ήταν ο ήρωας αφού έσωσε τα πέναλτι των Χοσέ Μαρία Χιμένες και Ματίας Βίνα.

Η Κολομβία ευστόχησε και τα τέσσερα πρώτα πέναλτι που εκτέλεσε.

Στον ημιτελικό θα αναμετρηθεί με την Αργεντινή, που κέρδισε με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, με σκορ 3-0 τον Ισημερινό.

Στην άλλη ημιτελική αναμέτρηση του Copa America, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει το Περού.

Η Κολομβία έχει κερδίσει αυτόν τον τίτλο μόνο μία φορά το 2001.

Ειδήσεις σήμερα:

Συγκλονίζει το τελευταίο γράμμα του πατέρα της Αναστασίας

Καιρός: Καύσωνας στην Ελλάδα με θερμοκρασίες ρεκόρ

Κύπρος: Απανθρακώθηκαν φεύγοντας από τη φωτιά