Θεσσαλονίκη: “πειραγμένοι” ταχογράφοι σε δεκάδες φορτηγά

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Με μηχανισμούς αλλοίωσης δεδομένων ταχογράφου εντοπίστηκαν 49 φορτηγά από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λητής κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι συνολικά 49 φορτηγά οχήματα (46 με αλλοδαπές πινακίδες και 3 με ημεδαπές πινακίδες κυκλοφορίας), έφεραν μηχανισμούς αλλοίωσης στοιχείων ταχογράφου ενώ 4 εξ αυτών είχαν απενεργοποιημένο το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης για την επεξεργασία των καυσαερίων, με αποτέλεσμα τα οχήματα να εκπέμπουν βλαβερές ουσίες για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Στους οδηγούς και στους ιδιοκτήτες ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές. Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

