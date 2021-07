Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Κέρκυρα: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονη

Ώρες αγωνίες για την νεαρή γυναίκα, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά την επιπλοκή που εμφάνισε στην υγεία της, λίγες μέρες μετά το εμβόλιο της Johnson & Johnson που έκανε.

Η νεαρή κοπέλα εμβολιάστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες αργότερα εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα αδυναμίας κίνησης, παράλυσης άκρων και κατάπτωσης.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς η κατάστασή της κρίθηκε ιδιαιτέρως σοβαρή. “Κατά 99% έχει μια επιπλοκή σαφώς σχετιζόμενη με το εμβόλιο”, εξηγεί ο κ. Αργύρης Συμεωνίδης, Καθηγητής Αιματολογίας και Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Από την πρώτη στιγμή τόσο ο κ. Συμεωνίδης όσο και οι συνάδελφοί του έχουν σκύψει πάνω από τις εξετάσεις και τη θεραπεία της 27χρονης. Όπως αναφέρει: “Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εκτεταμμένη θρόμβωση κοιλιακών αγγείων, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που η κοπέλα εμφάνισε τα συμπτώματα, είχε την ενδεδειγμένη περίθαλψη από τους συναδέλφους του Νοσοκομείου Κέρκυρας”.

Οι θεράποντες ιατροί της είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί μέχρι στιγμής, περιμένοντας να δουν την ανταπόκριση του οργανισμού της νεαρής κοπέλας στη θεραπεία που λαμβάνει. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Συμεωνίδης, “Από την ώρα που έφτασε στο νοσοκομείο και την κλινική μας, έχει σημάνει συναγερμός και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου είναι από πάνω της.”

