Οικονομία

Επιχείρηση "Καθαρά Ποτά": Κατασχέθηκαν 58 τόνοι ποτά μπόμπες

Επιχείρηση "Καθαρά Ποτά" από την ΑΑΔΕ. Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα νοθευμένου και λαθραίου αλκοόλ.

Μεγάλη ποσότητα νοθευμένου και λαθραίου αλκοόλ κατάσχεσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταφέροντας ένα "σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα νοθείας και παράνομης διακίνησης αλκοολούχων ποτών" όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές.

Ειδικότερα σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ οι τελωνειακοί ελεγκτές της, σε μια πανελλαδική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία, "Καθαρά Ποτά", εντόπισαν - μέσα σε 48 ώρες - 54 τόνους νοθευμένου και λαθραίου αλκοόλ.

Πρόκειται για προϊόντα, τα οποία, είτε είναι νοθευμένα και συνεπώς επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, είτε/και διακινούνται λαθραία, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία και να... νοθεύεται ο ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές στέκονται ιδιαίτερα στα εξής ενδιαφέροντα σημεία:

Πρώτον, στο γεγονός ότι ο πανελλαδικός χαρακτήρας της 48ωρης επιχείρησης βοήθησε ώστε να εντοπιστούν σημεία νοθείας ανά τη χώρα, για τα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι συνδέονται μεταξύ τους.

Δεύτερον, στις σημαντικές ποσότητες λαθραίας μπύρας, που εντοπίστηκαν, γεγονός, που δείχνει ότι τα κυκλώματα αυτά δείχνουν ενδιαφέρον και για χαμηλότερης τιμής αλκοολούχα προϊόντα.