Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος “χτύπησε” παραλία (εικόνες)

Μία γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ προκάλεσε φθορές σε beach bar.

Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» πριν λίγη ώρα παραλία της Χαλκιδικής.

Το καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε σε παραλία στα Μουδανιά. Την ώρα εκείνη στην ακτή ήταν αρκετοί λουόμενοι. Ο ισχυρός άνεμος ξερίζωσε ομπρέλες, αναποδογύρισε ξαπλώστρες και προκάλεσε φθορές σε παρακείμενο beach bar.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών για να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.

Τι είναι ο ανεμοστρόβιλος

Ο ανεμοστρόβιλος ή επίσημα αεροδίνη, είναι ένα μικρής έκτασης μετεωρολογικό φαινόμενο μικρής χρονικής διάρκειας. Όπως εξηγεί και το όνομά του πρόκειται για κατακόρυφο ή κεκλιμένο στροβιλισμό του αέρα που διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι λίγα λεπτά της ώρας. Στο βόρειο ημισφαίριο συνήθως η φορά του ανεμοστρόβιλου είναι δεξιόστροφη, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο όπου η φορά είναι αριστερόστροφη.

Αίτια σχηματισμού

Το φαινόμενο αυτό προκαλείται λόγω του ιξώδους του ατμοσφαιρικού αέρα, ιδιαίτερα όταν θερμές μάζες του υψώνονται με ταχύτητα που υπερβαίνουν κάποιο σχετικό "κρίσιμο όριο", ή όταν συναντιούνται αντίθετα ρεύματα αέρος. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σε κάποιο αιφνίδιο εμπόδιο κινούμενης μάζας αέρος, όπως συμβαίνει κυρίως σε κορυφές βουνών. Τυχόν συνδυασμός δύο παραπάνω παραγόντων αυξάνει πολύ την ένταση του φαινομένου. Στην αγγλική ορολογία οι ανεμοστρόβιλοι ονομάζονται whirlwinds. Άλλες ονομασίες είναι "δαίμονες κονιορτού" (dustdevils) ή "στήλες άμμου" (sandpillars).

Πηγή: seleo.gr

