Τούντας στον ΑΝΤ1: το 4ο κύμα θα αφορά τους ανεμβολιάστους

Οι ανησυχίες για το 4ο κύμα, τα μέτρα προφύλαξης, ο εμβολιασμός των εφήβων και το τείχος ανοσίας.

Τη διπλή ανησυχία του για τους ανεμβολίαστους πολίτες εξέφρασε ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Κούρο. Όπως εξήγησε, από τους ανεμβολίαστους μπορεί να «δημιουργηθεί η έξαρση της πανδημίας, που μπορεί να πλήξει και τον τουρισμό μας» αφενός και αφετέρου, «θα αρχίσουν να συνωστίζονται στις ΜΕΘ, ήδη αυξάνονται οι εισαγωγές».

Αυτήν τη στιγμή οι ανεμβολιάστοι αποτελούν το 50% του πληθυσμού και σύμφωνα με τον Γ.Τούντα, «αν δεν περιοριστούν στο 20% θα έχουμε νέο κύμα το φθινόπωρο», το οποίο θα αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους.

Για τα μέτρα προφύλαξης τόνισε ότι, εκτός του εμβολίου, πρέπει να κρατήσουμε «τις μάσκες, τις αποστάσεις και την υγιεινή, μέχρι να εξαλείφει η πανδημία».

Χαρακτήρισε «κρίσιμο» να εμβολιαστούν οι έφηβοι, εξηγώντας ότι, αφενός είναι ασυπτωματικοί φορείς, αφετέρου «θα φτάσουμε μια ώρα νωρίτερα στο ποσοστό ανοσίας».

Απαντώντας στο ερώτημα «πότε θα φτάσουμε στο επιθυμητό τείχος ανοσίας» απάντησε πως «εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα πείσουμε αυτούς που δεν εμβολιάζονται» και διευκρίνισε ότι, αν δεν εμβολιαστεί το 20% αυτών που δεν εμβολιάζονται σήμερα, για να φτάσουμε τον Οκτώβριο στην ανοσία, θα έχουμε νέο κύμα.

Ερωτηθείς για τα νέα μέτρα, τα χαρακτήρισε «σωστά», είπε όμως ότι, «θα μπορούσαν να ληφθούν κι άλλα» και έφερε ως παράδειγμα τη «μείωση των μη εμβολιασμένων στις συναναστροφές τους με τους εμβολιασμένους, όπως το να μην μπουν στο λεωφορείο χωρίς εμβόλιο ή τεστ».

Τέλος, εκτίμησε πως δεν θα έχουμε «ξεμπλέξει» μέχρι το τέλος του 2021 με τον κορονοϊό, αφού όσο ο εμβολιασμός δεν προχωρά σε όλες τις χώρες, θα έχουμε συνεχώς μεταλλάξεις και «η ανθρωπότητα δεν θα ξεμπλέξει πριν το τέλος του 2022».





