Ποδόσφαιρο: Παράγοντας συνελήφθη με σφαίρες και ναρκωτικά

Του έστησαν μπλόκο και τον τσάκωσαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα taizer και 3500 ευρώ.

Συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (02-07-2021), κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφορίας και συστηματικής αστυνομικής έρευνας , στο 29ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Σπάρτης – Λακωνίας, ένας 50χρονος επιχειρηματίας για παράβαση των νομοθεσιών για ναρκωτικά και όπλα.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί σε γενόμενο έλεγχο που ενήργησαν σε Ι.Χ.Φ., το οποίο οδηγούσε, βρέθηκε να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 100,6 γραμμαρίων, μία συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TAIZER ) και το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 72 φυσίγγια πυροβόλων όπλων, διαφόρων διαμετρημάτων. Όπως διαπιστώθηκε ο 50χρονος είναι και αθλητικός παράγοντας με έντονη ενασχόληση στο ποδόσφαιρο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σπάρτης, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης.

