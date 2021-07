Παράξενα

Μητσοτάκης: Η χώρα δεν θα ξανακλείσει για να προστατευθούν λίγοι ανεμβολίαστοι

Δεν θα «πληρώσουν το μάρμαρο» οι εμβολιασμένοι, τα μέτρα είναι για ανεμβολίαστους δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν μπορώ να καταστήσω τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Αλλά όλοι αναλαμβάνουν πια τις συνέπειές τους. Η χώρα δεν θα ξανακλείσει για να προστατευθούν λίγοι ανεμβολίαστοι και να πληρώσει το μάρμαρο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού που είναι εμβολιασμένη», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Ράδιο «Κ» της εφημερίδας «Καθημερινή», η οποία δημοσιεύθηκε και στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι σε αντίθεση με προηγούμενες φάσεις της πανδημίας, όταν είχαν επιβληθεί μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, πλέον διαθέτουμε τη λύση των εμβολίων, ενώ τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν ένα μερίδιο πολιτών να αναγνωρίζει μεν την αξία του εμβολιασμού αλλά να απέχει συνειδητά, αφήνοντας τους υπόλοιπους να χτίσουν το τείχος ανοσίας.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως όταν η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα οριζόντιου περιορισμού δεν είχαμε εμβόλια.

«Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμβόλια. Έχουμε την απάντηση. Και έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να μην προστατευθούν οι ίδιοι, να μην προστατεύσουν τους οικείους τους και μέσα από τη συμπεριφορά τους να εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος ενός νέου κύματος», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι αυτοί που λένε "δεν βαριέσαι, ξέρω ότι δουλεύει, να το κάνουν οι άλλοι, να ξεπεραστεί η πανδημία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το κάνω εγώ"», πρόσθεσε και ενέδωσε πως τυχόν νέα έξαρση της πανδημίας «θα αφορά κατά κανόνα τους ανεμβολίαστους».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα εμβόλια αποδεδειγμένα προστατεύουν και σώζουν ζωές: «Ανέτρεξα και βρήκα τα στοιχεία για τους τρεις μήνες, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, για την ηλικιακή κατηγορία 60 με 80. Και πράγματι είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά. Έχασαν τη ζωή τους 2.245 συμπολίτες μας σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία αυτούς τους τρεις μήνες. Από αυτούς, εμβολιασμένοι ήταν μόλις 22. Οι 2.223 ήταν ανεμβολίαστοι. Ήταν δηλαδή συμπολίτες μας οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν εμβολιαστεί, είχαν την δυνατότητα αυτή, και δεν το έπραξαν».

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ψυχαγωγίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για τον «μέσο δρόμο», εξηγώντας ότι θα υπάρχουν «περισσότερες ελευθερίες για τους εμβολιασμένους, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα και για τους ανεμβολίαστους, εφόσον το κατάστημα το επιθυμεί, να τους εξυπηρετεί, αλλά με χαμηλότερες πληρότητες».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ταυτόχρονα με την ανάδειξη της σημασίας των εμβολίων συνεχίζεται η εκστρατεία πειθούς, όμως υπογράμμισε ότι η όλη προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας έγινε στόχος «υγειονομικού σαμποτάζ με μόνο σκοπό την αποκόμιση πολιτικού οφέλους -το οποίο τελικά από ό,τι φαίνεται δεν ήρθε κιόλας- από κόμματα της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση».

«Αυτό που δεν μπορώ να δεχθώ είναι κάποιος ο οποίος πιστεύει στα εμβόλια και λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε να λέει "αναλαμβάνω και το ρίσκο και ταυτόχρονα διαδηλώνω κιόλας". Αυτό είναι αδιανόητο για εμένα», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. «Η κεντρική στρατηγική (τους) ήταν: "ανοίγετε, θέτετε σε κίνδυνο την υγεία. Κλείνετε, καταστρέφετε την οικονομία". Αλλά νομίζω ότι αυτό τελικά έχει ίσως λιγότερη σημασία, διότι τελικά αποτυπώνεται και στους πολιτικούς συσχετισμούς αν αυτή η στρατηγική είχε αποτέλεσμα», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με το Freedom Pass, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως αποφασίστηκε να χορηγηθεί στους εμβολιασμένους νέους 18 έως 25 ετών καθώς από τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας «ουσιαστικά η νεολαία δεν είχε κανένα όφελος», ενώ παράλληλα εξήγησε ότι αυτή η δράση θα τονώσει κλάδους οι οποίοι έχουν χτυπηθεί πολύ από την πανδημία και θα προστατεύσει ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως τα νησιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι πρόκειται για «ένα σημαντικό κίνητρο, το οποίο αν προστεθεί και σε δράσεις του ιδιωτικού τομέα πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει σημαντικά στο να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού».

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι η νεολαία αποτελεί σημείο αναφοράς στην εκπόνηση του κυβερνητικού σχεδιασμού, καθώς πολλές μεταρρυθμίσεις ή δράσεις αποβλέπουν πρωτίστως στη βελτίωση της ζωής των νέων, μολονότι «υπάρχει μια τάση οι νέοι να μην βλέπουν πάντα με μεγάλη συμπάθεια κεντροδεξιά, "συντηρητικά" κόμματα».

«Η δική μου δουλειά είναι να τους πείσω ότι εμείς είμαστε το κατεξοχήν προοδευτικό κόμμα σήμερα. Αν οι νέοι ταυτίζονται με την πρόοδο, οι νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το προοδευτικό κόμμα. Και αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται, ουσιαστικά, να κρατήσουμε πολιτικές που είναι από τη δεκαετία του '80 είναι η πιο σκληρή συντήρηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όλες οι παρεμβάσεις που κάνουμε για το ψηφιακό κράτος πρωτίστως αφορούν τη νέα γενιά. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι μία ατζέντα που αφορά τη νέα γενιά. Είναι κατεξοχήν ένδειξη διαγενεακής αλληλεγγύης το να ασχοληθούμε με την προστασία του περιβάλλοντος», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος επίσης στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, τόνισε ότι το κράτος θα εγγυάται τον ατομικό κουμπαρά.

Επιπλέον μιλώντας για «όλες τις παρεμβάσεις που κάνουμε στην παιδεία», τόνισε οτι «διευρύνουμε τα γνωστικά αντικείμενα, δίνουμε μεγαλύτερη ελευθερία στο σχολείο, εισάγουμε έννοιες επαγγελματικού προσανατολισμού».

«Σήμερα, στο βασικό ερώτημα "πρέπει να αλλάξουμε ή πρέπει να μην αλλάξει τίποτα;" είναι ξεκάθαρο ποια πολιτική δύναμη λέει ότι "δεν πρέπει να αλλάξει απολύτως τίποτα". Και ποιος αγωνίζεται να πείσει ότι αυτές οι αλλαγές τελικά θα είναι προς όφελος της χώρας, προς όφελος των πολιτών, έχοντας πάντα την έγνοια μας στους πιο αδύναμους. Και βέβαια προς όφελος κατεξοχήν της νεολαίας», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ο,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός δήλωσε πιο σίγουρος ότι το καλοκαίρι του '21 θα είναι πιο ήσυχο από το καλοκαίρι του '20. «'Αμα μου λέτε ότι έχουμε αντιμετωπίσει τη δομική αιτία αυτής της κρίσης και αυτής της έντασης θα σας έλεγα όχι, δεν λύσαμε ξαφνικά τα θέματά μας με την Τουρκία. Αυτό το οποίο κάναμε όμως είναι να οριοθετήσουμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι γραμμές μας. Να εξηγήσουμε στην Τουρκία ότι εμείς θέλουμε μια καλή σχέση μαζί της και ότι θα ήταν προς όφελος και των δύο χωρών και των δύο λαών να έχουμε μια καλή σχέση. Πλην όμως, αν η Τουρκία επιλέξει το δρόμο της κλιμακούμενης έντασης ως προς τα ελληνοτουρκικά θα υπάρχουν τελικά επιπτώσεις. Και να δείξουμε στο πεδίο ότι ορισμένες πρακτικές δεν είναι αποδεκτές», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν συνομιλούμε με την Τουρκία και αν ο ίδιος συνομιλεί με τον T. Ερντογάν ο Πρωθυπουργός είπε: «Θα μιλάμε. Και αν υπάρχει λόγος, βεβαίως θα σηκώσω το τηλέφωνο να του μιλήσω (του κ. Ερντογάν) και βεβαίως το ίδιο θα κάνει και αυτός. Όπως υπάρχουν βέβαια και τα κανάλια επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Από τις διερευνητικές επαφές, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη σχέση που έχουν οι δύο Υπουργοί -ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Τσαβούσογλου επικοινωνούν τακτικά».

Λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως οι αλλαγές που έγιναν για τη συγκρότηση του επιτελικού κράτους έχουν φέρει αποτελέσματα, και μάλιστα σε μία περίοδο που η χώρα δοκιμάστηκε από κρίσεις.

«Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε μία καλή και αποτελεσματική κυβέρνηση, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμά της και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει κρίσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο έχω επιλέξει και γι' αυτό τελικά θα κριθώ στο τέλος της τετραετίας. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο φέρνει αποτελέσματα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορείς να διοικήσεις μια χώρα -γιατί για περί τούτου πρόκειται ουσιαστικά- χωρίς να έχεις τέτοιες δομές. Δηλαδή, δεν διοικείται μια χώρα στο περίπου», υπογράμμισε.

Επιπρόσθετα ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι στρατηγικός στόχος είναι η μακρόπνοη πρόοδος η οποία θα καταπολεμά τις ανισότητες και θα προστατεύει τους πιο αδύναμους, βασιζόμενη όμως σε διαφορετικό μοντέλο σε σχέση με το παρελθόν.

«Ο σκοπός μου είναι να βάλω την Ελλάδα σε έναν μακροχρόνιο κύκλο υγιούς προόδου, όχι μόνο ανάπτυξης. Γιατί πιστεύω ότι η οικονομική και η κοινωνική πρόοδος δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει: «Η ανάπτυξη που θα έρθει τα επόμενα χρόνια -και πιστεύω ότι θα είναι ισχυρή- δεν μπορεί να είναι ίδια με την ανάπτυξη πριν από την κρίση. Πρώτον διότι η ανάπτυξη πριν από την κρίση ήταν στρεβλή και στην ουσία ήταν ανάπτυξη με δανεικά».

«Η μεγάλη μου έγνοια πάντα, αυτή τη στιγμή, είναι η ανάπτυξη η οποία θα έρθει να μην διευρύνει αλλά να μικρύνει τις ανισότητες που υπάρχουν», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας επίσης πως «η πανδημία αλλά και η κλιματική αλλαγή αναδεικνύουν ως απόλυτη πολιτική προτεραιότητα την προστασία και τις ευκαιρίες στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

