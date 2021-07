Κόσμος

Βρετανία - Κορονοϊός: Η μάσκα έγινε... προσωπική υπόθεση!

Οι μάσκες θα γίνουν προσωπική επιλογή στην Αγγλία. Πότε θα αρθούν οι περιορισμοί του lockdown.

Η χρήση της μάσκας στην Αγγλία θα γίνει προσωπική επιλογή και τα δεδομένα που θα καθορίσουν εάν οι περιορισμοί του λοκντάουν μπορούν να αρθούν αυτόν τον μήνα φαίνονται «πολύ θετικά», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ.

«Θα είναι μια διαφορετική περίοδος, κατά την οποία εμείς, ως πολίτες, θα κρίνουμε αυτά τα θέματα παρά η κυβέρνηση θα μας λέει τι να κάνουμε», είπε ο Τζένρικ στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Οι περιορισμοί του λοκντάουν αναμένεται να αρθούν στις 19 Ιουλίου, βάσει του οδικού χάρτη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το τελικό στάδιο της χαλάρωσης στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο Τζένρικ.

Ερωτηθείς εάν ο ίδιος θα σταματήσει να φοράει μάσκα, εφόσον αυτό επιτραπεί, εκείνος απάντησε:

«Θα το κάνω. Δεν θέλω ιδιαίτερα να φοράω μάσκα, δεν πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν να το κάνουν, θα προχωρήσουμε σε μια φάση όπου αυτά θα αποτελέσουν θέματα προσωπικής επιλογής».

Την ίδια ώρα, ο Ρόμπερτ Τζένρικ δήλωσε σήμερα πως τα στοιχεία δείχνουν «πολύ θετικά», ενόψει της ημερομηνίας ορόσημο της 19ης Ιουλίου.

«Φαίνεται πως τώρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και μεταφερθούμε σε ένα πολύ περισσότερο χαλαρό καθεστώς, όπου θα απομακρυνθούμε από πολλούς από αυτούς τους περιορισμούς που ήταν τόσο δύσκολοι για εμάς», σημείωσε.

«Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε ενήλικας θα εμβολιαστεί πλήρως, διότι αυτό είναι το κλειδί στο να κρατήσουμε τον ιό υπό έλεγχο, καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο και τον χειμώνα».

