Τάσος Μπερδέσης: Μνημόσυνο με μπομπονιέρες και δάκρυα (εικόνες)

Τραγική φιγούρα η μητέρα του αδικοχαμένου πυγμάχου.

Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του Τάσου Μπερδέση, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το παρών στο μνημόσυνο του 39χρονου.

Χωρίς να μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει γίνει, οι άνθρωποι που ήταν κοντά στον πυγμάχο βρέθηκαν στον Άγιο Νικόλαο στη Μιτόπολη Αχαΐας, φορώντας μπλουζάκια με τη φωτογραφία, ενώ μοίρασαν μπομπονιέρες.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του, η κυρία Γεωργία υποβασταζόμενη από συγγενείς πήγε στο μνήμα του παιδιού της, εκεί όπου έχουν αφήσει ένα πανό με φωτογραφίες του Τάσου Μπερδέση το οποίο γράφει «Never Give Up».

Πηγή: patrisnews.gr

