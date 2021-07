Οικονομία

“Turkaegean”: Η Τουρκία επικεντρώνει την τουριστική της καμπάνια στο Αιγαίο (βίντεο)

H διαφήμιση της χώρας στον παγκόσμιο τουρισμό γίνεται εν μέσω της κατρακυλάς της τουρκικής οικονομίας.

Τις ομορφιές του Αιγαίου Πελάγους επιστρατεύει η Τουρκία στη νέα της τουριστική καμπάνια με όνομα «Turkaegean: Coast of Happiness».

Στο βίντεο προώθησης, παρουσιάζονται τα θέλγητρα της δυτικής ακτής της γειτονικής μας χώρας, με το σκηνικό να θυμίζει αρκετά… Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά.

Ο ήλιος, οι αποχρώσεις του γαλάζιου, οι παραλίες, τα ψαρικά, τα μνημεία από την αρχαιότητα και φυσικά το Αιγαίο σε πρώτο πλάνο αναδεικνύονται στο βίντεο για τον τουρκικό τουρισμό, υπό τους ήχους ανατολίτικης μουσικής.

H διαφήμιση της χώρας στον παγκόσμιο τουρισμό γίνεται εν μέσω της κατρακυλάς της τουρκικής οικονομίας, και σε μια περίοδο που η Άγκυρα έχει δεχθεί συστάσεις από την ΕΕ για αποφυγή προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο ώστε να εξασφαλιστεί η θετική ατζέντα συνομιλιών ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Με αρκετά χαμηλές τιμές, αλλά με τις επιφυλάξεις από τα άλλα κράτη λόγω και της μέτριας πορείας των εμβολιασμών, η Τουρκία προσπαθεί να προσελκύσει τουρίστες που θα δώσουν ώθηση στην οικονομία της, η οποία επλήγη σοβαρά το τελευταίο διάστημα

