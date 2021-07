Κόσμος

Ντόναλντ Τουσκ: Αποχωρεί από την προεδρία του ΕΛΚ

Ο Τουσκ ανακοίνωσε την επιστροφή του στην εγχώρια πολιτική, ως ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Πολωνία.



Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ θα αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), όπως είπε ο ίδιος σήμερα, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε την επιστροφή του στην εγχώρια πολιτική, ως ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Πολωνία.

Ο Τουσκ, ο οποίος χθες επέστρεψε ως ηγέτης της φιλελεύθερης Πολιτικής Πλατφόρμας, είναι πρόεδρος του ΕΛΚ από το 2019.

Ο ίδιος είπε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τον διάδοχό του στην προεδρία του ΕΛΚ θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

«Φυσικά, επισήμως, μπορώ να είμαι ο επικεφαλής του κόμματος… και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ενώνει πολλά ευρωπαϊκά κόμματα», ανέφερε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Όμως, όπως το έχω πει, πρόθεσή μου είναι να εμπλακώ 100%, όχι 90% ούτε 80% στις υποθέσεις της Πολωνίας, επομένως έχω ήδη ενημερώσει τους εταίρους μου, πρωθυπουργούς και προέδρους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα… ότι αποφάσισα να επιστρέψω στην πολιτική της Πολωνίας», σημείωσε.

