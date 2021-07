Κοινωνία

Φωτιά στα Μέθανα

Οι αρχές προχώρησαν σε εντολή προληπτικής εκκένωσης μια περιοχής. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο χωριό Κυψέλη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Οι αρχές προχώρησαν σε εντολή προληπτικής εκκένωσης της κοινότητας Κυψέλης, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.

Οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συνολικά θα επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχιερούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά της Τροιζηνίας Μεθάνων και συνολικά θα επιχειρούν, 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα, 2 Α/Φ(CL) και 2 Ε/Π.

Εν τω μεταξύ, φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι στην περιοχή της Απολλωνίας του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

