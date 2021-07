Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν πήρε την νίκη

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull άφησε στην δεύτερη θέση τον Βάλτερι Μπότας.



Την τρίτη διαδοχική νίκη του και πέμπτη στη φετινή σεζόν της Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στο γκραν πρι της Αυστρίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα (4/7) στην πίστα του Σπίλμπεργκ.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, ο οποίος πήρε και τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα, άφησε στην δεύτερη θέση τον Βάλτερι Μπότας με Mercedes, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με McLaren.



Από την πλευρά του, ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, κατετάγη τέταρτος, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον 32 βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν στην κατάταξη των οδηγών.

Ο Φερστάπεν κυριάρχησε στο αυστριακό γκραν πρι και κατάφερε να αυξήσει το προβάδισμά του έναντι του Χάμιλτον στη «μάχη» για το πρωτάθλημα οδηγών. Οι Μπότας και Νόρις ανέβηκαν στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου, καθώς προσπέρασαν τον Χάμιλτον, ο οποίος είχε ζημιά, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στην τέταρτη θέση.

Ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull βγήκε εκτός πίστας σε «μονομαχία» του με τον Νόρις στους πρώτους γύρους του αγώνα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της McLaren να τιμωρηθεί με ποινή πέντε δευτερολέπτων, επειδή οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Βρετανός «έσπρωξε» εκτός τον Μεξικανό. Από την πλευρά του, όμως, και ο Πέρες τιμωρήθηκε δύο φορές με ποινή πέντε δευτερολέπτων για παρόμοια περιστατικά με τον Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari.

Ο Φερνάντο Αλόνσο προσπέρασε τον Τζορτζ Ράσελ προς το τέλος του αγώνα και πήρε την δέκατη θέση, στερώντας από τον Βρετανό την ευκαιρία να πάρει τον πρώτο βαθμό του με τη Williams. Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, το γεγονός ότι δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι Σεμπάστιαν Φέτελ (Aston Martin) και Κίμι Ραϊκόνεν (Alfa Romeo), συγκρούστηκαν στον τελευταίο γύρο, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν.

Επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα είναι το βρετανικό γκραν πρι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 16-18 Ιουλίου στην πίστα του Σίλβερστοουν.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι της Αυστρίας έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν ((Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 23:54.543 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) + 17.973 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 20.019 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 46.452 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 57.144 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 57.915 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) + 1:00.395 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 1:01.195 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) + 1:01.844 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 1 γύρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 182 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 150 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 104 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 101 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 92 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 62 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 60 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 40 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 39 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 30 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 20 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 14 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 12 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 9 Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) 1 Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-Honda 286 βαθμοί Mercedes 242 McLaren-Mercedes 141 Ferrari 122 AlphaTauri-Honda 48 Aston Martin-Mercedes 44 Alpine-Renault 32 Alfa Romeo-Ferrari 2

