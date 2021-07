Κοινωνία

Φωτιά στα Μέθανα: κάηκε σπίτι από την πυρκαγιά (βίντεο)

Τι λέει ο Δήμαρχος Τροιζηνίας στον ΑΝΤ1 για τα αίτια της πύρινης λαίλαπας και την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο Δήμαρχος Τροιζηνίας, για την μεγάλη φωτιά στα Μέθανα, όπου διατάχθηκε εκκένωση ενός οικισμού, ο οποίος είναι κοντά στο ενεργό μέτωπο.

«Αυτήν την στιγμή επιχειρούν δύο ελικόπτερα και ένα καναντέρ», είπε ο Σπύρος Πολλάλης.

‘Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος «Η φωτιά ξεκίνησε από τον δημόσιο δρόμο και όχι από κάποια δασική περιοχή. Η φωτιά ξεκίνησε από τον δρόμο».

«Λόγω των ανέμων η φωτιά κινήθηκε προς το βουνό», σημείωσε ο Δήμαρχος Τροιζηνίας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι από τις φλόγες έχει ήδη καταστραφεί ένα σπίτι.

Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν σε εντολή προληπτικής εκκένωσης της κοινότητας Κυψέλης, όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.

Οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συνολικά επιχειρούν 79 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 24 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.?

