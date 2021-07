Πολιτική

Τσίπρας: Θέλουμε να νικήσουμε τη Δεξιά για να επιστρέψει η δικαιοσύνη στον τόπο

Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Προγραμματική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατά τη δευτερολογία του με την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες.

«Πετύχαμε ένα σημαντικό ψηφιακό άλμα στις εσωτερικές μας διαδικασίες, αλλά και ένα σημαντικό προγραμματικό άλμα που θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφόδιο για το κόμμα την επόμενη μέρα», είπε, τονίζοντας ότι «τώρα ξέρουμε τι θέλουμε αλλά ξέρει και η ελληνική κοινωνία τι θέλουμε».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ειδικότερα ότι ο εργαζόμενος ξέρει ότι «δεν θέλουμε να νικήσουμε τη Δεξιά για να ξαναβρεθούμε σε καρέκλες εξουσίας αλλά για να έχει ανθρώπινες σχέσεις εργασίας, με αξιοπρεπή μισθό και δικαιώματα, για να πάει ο κατώτατος στα 800 ευρώ και να συμπαρασύρει αυτό όλες τις μισθολογικές βαθμίδες». Οι πολίτες που αγωνιούν για την ίδια τους τη ζωή με την πανδημία αλλά και οι υγειονομικοί που δίνουν τη μάχη στη πρώτη γραμμή, τόνισε, «ξέρουν ότι θέλουμε να νικήσουμε τη νεοφιλελεύθερη δεξιά του κ. Μητσοτάκη για να αναμορφώσουμε το ΕΣΥ, για να φτιάξουμε μαζί ένα νέο ΕΣΥ με έμφαση στη πρωτοβάθμια, με καλύτερους μισθούς και κίνητρα για τους νέους γιατρούς».



«Ξέρει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο αυτόαπασχολούμενος, ο αγρότης», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, «ότι θέλουμε να νικήσουμε την κυβέρνηση της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη για να στηρίξουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν. Να μείνουν οι επιχειρήσεις τους ζωντανές και να στηριχτούν». «Ξέρουν οι νέοι και οι νέες», συνέχισε, «ότι θέλουμε να νικήσουμε για να στηρίξουμε τα όνειρα και τις ανάγκες τους». «Ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ότι θέλουμε να νικήσουμε τη Δεξιά για να επιστρέψει η δικαιοσύνη στον τόπο».



Σημείωσε ότι αυτό χρειάζεται να είναι το καθήκον μας το επόμενο διάστημα: να πείσουμε ότι όχι μόνο θέλουμε, αλλά και μπορούμε και «πώς»: «Με ένα ριζοσπαστικό αλλά ταυτόχρονα και υλοποιήσιμό πρόγραμμα και σχέδιο».

