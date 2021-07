Εθνική Πινακοθήκη: ο 49χρονος απαντά στον ΑΝΤ1 για την “πώληση του Πικάσο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Ολλανδός ντετέκτιβ, που υποστηρίζει ότι ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του και άλλους κλεμμένους πίνακες.

Της Μαρίας Θεμελή

Δύο πίνακες από το Μουσείο Τέχνης του Ρότερνταμ, που εκλάπησαν το 2012, σύμφωνα με τον Άρθουρ Μπραντ, τον αποκαλούμενο «Ιντιάνα Τζόουνς των έργων Τέχνης», περιήλθαν στην κατοχή του 49χρονου καθ' ομολογίαν του κλέφτη της Εθνικής Πινακοθήκης.

Όπως υποστηρίζει ο Ολλανδός ερευνητής στον ΑΝΤ1, ο 49χρονος πρόλαβε να πουλήσει μόνο τον Πικάσο, όχι και τον Μονέ, αφού έφυγε άρον-άρον από την Ολλανδία, επειδή φοβόταν.

These are the two paintings stolen from the Kunsthal In Rotterdam in 2012. George went to Romania to collect them. He sold the Picasso. The Monet he stil is hiding... pic.twitter.com/WLEqo1q7ST