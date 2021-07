Αθλητικά

Euro 2020: Ο Νταρίντα αποσύρθηκε από την Εθνική Τσεχίας

Η διεθνής καριέρα του Βλαντιμίρ Νταρίντα τελείωσε ταυτόχρονα με τον αποκλεισμό της ομάδας του στα προημιτελικά του Euro 2020.



Η διεθνής καριέρα του Βλαντιμίρ Νταρίντα, του 30χρονου μέσου της Τσεχίας, τελείωσε ταυτόχρονα με τον αποκλεισμό της ομάδας του στα προημιτελικά του EURO 2020 από τη Δανία.

Μετά τη χθεσινή ήττα στο Μπακού (1-2), ο χαφ της Χέρτα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα, μέσω ενός μηνύματος που εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

«Ήδη, χαιρέτισα τους συμπαίκτες μου», εξήγησε ευθέως ο Νταρίντα, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στο λόγο που υπαγόρευσε την απόφασή του: «Την περασμένη περίοδο πέρασα 140 μέρες μακριά από το σπίτι μου λόγω αγώνων και προετοιμασιών. Θέλω να περάσω πολύ περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και το μωρό μου».

