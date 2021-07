Πολιτική

4η Ιουλίου - Τζέφρι Πάιατ στον ΑΝΤ1 προς Τουρκία: όλοι θέλουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον Νικόλα Βαφειάδη για τα ελληνοτουρκικά, την στάση των ΗΠΑ, αλλά και για την δική του παρουσία και σχέση με την Ελλάδα.

Συνέντευξη στον Νικόλα Βαφειάδη

Με θετικό μάτι βλέπουν οι Αμερικανοί τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ενώ στέλνουν μήνυμα σε Ελλάδα και Τουρκία ότι άμεσος στόχος είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι.

Ο Τζέφρι Πάιατ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της 4ης Ιουλίου, Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, λέει χαρακτηριστικά ότι «από την αμερικανική οπτική, πρώτα και πάνω από όλα υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, μοιραζόμαστε τον στόχο του για μείωση των εντάσεων, για διασφάλιση ότι όλα τα μέρη στην περιοχή δρουν μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και αποφεύγουν βήματα κλιμάκωσης. Και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι όλοι θέλουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι»

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι ΗΠΑ στην αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, που έφτασε την τελευταία χρονιά στο απώγειο.

Όπως σημειώνει ο Τζέφρι Πάιατ, ήταν «η καλύτερη χρονιά από ποτέ. Η Ελλάδα είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ σήμερα. Είμαι απίστευτα υπερήφανος για τις κοινές δράσεις που σχεδιάσαμε με το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε όλους τους τομείς είτε σε αεροπορικές ασκήσεις στον «Ηνίοχο», τα όσα κάνουν μαζί τα Ναυτικά μας όταν περνούν οι συνοδείες των αεροπλανοφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτά που κάνουν μαζί οι ειδικές δυνάμεις μας, όπως κι εσύ κι εγώ είδαμε προ ημερών στα Μέγαρα».

Ο Αμερικανός Πρέσβης υπογράμμισε τη σημασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας Μενέντεζ - Ρούμπιο, που φέρνει πολύ πιο κοντά Ελλάδα και ΗΠΑ και την προσήλωση των Αμερικανών στη συνεργασία για τα κοινά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο ερώτημα «ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μπάιντεν ως προς την Ελλάδα;», ο κ.Πάιατ απαντά «η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι να νικήσουμε την πανδημία και να συνεργασθούμε με όλους τους διεθνείς μας εταίρους, ώστε να δούμε τον κόσμο να επανέρχεται στον δρόμο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει τόσο ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των προτεραιοτήτων και της φιλοσοφίας του Προέδρου Μπάιντεν και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Σε ό,τι αφορά την ευρεία ατζέντα μας, όλες οι προτεραιότητες που αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια, μέσω του στρατηγικού διαλόγου: αμυντική συνεργασία, καθαρή Ενέργεια, εμπορικές επενδύσεις, Ασφάλεια, οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας. Όλα αυτά θα συνεχισθούν. Ένα άλλο θέμα προτεραιότητας για τον Πρόεδρο Μπάιντεν είναι η παγκόσμια κλιματική κρίση».

Ο Τζέφρι Πάιατ, είναι ο πρώτος Αμερικανός Πρέσβης στην ιστορία που έχει υπηρετήσει στην Ελλάδα υπό τρεις διαφορετικούς Προέδρους κι έχει γνωρίσει κι αγαπήσει τη χώρα μας όσο λίγοι.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «όσο σκέφτομαι όλες τις ιστορικές στιγμές στις οποίες είχα το προνόμιο να είμαι αυτόπτης μάρτυρας, άλλο τόσο είναι οι άνθρωποι, τα μέρη, το φως. Εννοώ πως το φως της Αθήνας καθώς ο ήλιος δύει, είναι πραγματικά μοναδικό. Η εξαιρετική ποικιλότητα, το φαγητό, τα τοπία, ο Πολιτισμός, η Ιστορία. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τόπος σαν την Ελλάδα. Και θεωρώ εαυτόν εξαιρετικά προνομιούχο, που έχω μείνει εδώ αρκετά, ώστε τουλάχιστον να “ξύσω την επιφάνεια”».

Παρακολουθείστε όλη την συνέντευξη που παραχώρησε στον Νικόλα Βαφειάδη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στα αγγλικά:

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Μπερδέσης: Μνημόσυνο με μπομπονιέρες και δάκρυα (εικόνες)

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Κέρκυρα: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονη

Ποδόσφαιρο: Παράγοντας συνελήφθη με σφαίρες και ναρκωτικά