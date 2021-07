Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: “Έγραψε το οικόπεδο στο όνομα του, έξι μέρες πριν σκοτώσει την Καρολάιν”

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις του δικηγόρου της οικογένειας της άτυχης μητέρας, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της.

Σε νέες αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο προχώρησε ο δικηγόρος της οικογένειας της Κάρολαϊν, Θανάσης Χαρμάνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και δίνοντας νέα στοιχεία για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρμάνη, έξι ημέρες πριν σκοτώσει την 20χρονη σύζυγο του, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος αγόρασε στο όνομα του οικόπεδο, με τα 20.000 ευρώ που του είχε δώσει η πεθερά του.

«Εκτός των 2.200 ευρώ για το φέρετρο προσθέστε και 2.000 ευρώ για τη μεταφορά της σορού στην Αλόννησο! Το όλον 4.200 ευρώ. Φυσικά δε γίνεται λόγος για το τραπεζικό έμβασμα των 30.000 ευρώ ούτε τις 20.000 ευρώ που παρέλαβε σε μετρητά μαζί με τόνο Αλοννήσου και μέλι θυμαρίσιο. Αυτά ήταν το πανωπροίκι που λέει ο λαός. Όπως και τα 1.000 ευρώ που ενθυλάκωνε μηνιαίως από την πεθερούλα του», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Κάρολαϊν.

Η ρήξη στη σχέση του ζευγαριού

Στο μεταξύ, η συνήγορος της Ελένης Μυλωνοπούλου, της συμβούλου ψυχικής υγείας του ζευγαριού, Σταματία Μάρκου, αποκάλυψε ότι η Κάρολαϊν είχε πει στον καθ’ ομολογία δράστη ότι θα χωρίσουν πριν ξεκινήσουν τις συνεδρίες. «Η Κάρολαϊν είχε αποφασίσει να χωρίσει και πήγε σε αυτήν για να την συμβουλευτεί πώς θα διαχειριστεί την οριστική διάσπαση της έγγαμης σχέσης της. Η 20χρονη δε δεχόταν να έχει οποιοσδήποτε σχέσεις με τους γονείς του καθ’ ομολογία δράστη, γεγονός που δείχνει την οριστική ρήξη στις σχέσεις του ζευγαριού και δεν του είχε κρύψει τη βούλησή της να φύγει από το σπίτι», σημείωσε.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η 20χρονη δε δεχόταν να γίνει η βάφτιση της κόρης τους, Λυδίας, στην Αθήνα και είχε αποφασίσει να τη βαφτίσει στις Φιλιππίνες.

Η κ. Μάρκου κατέληξε ότι η εντολέας της από την πρώτη στιγμή είχε καταθέσει αυτά τα στοιχεία στις αρχές βάζοντας στο κάδρο των υπόπτων τον πιλότο.