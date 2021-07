Κοινωνία

Πυροσβεστική: Δεκάδες φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Μέθανα και Κεφαλονιά. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.



Εξήντα οκτώ πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα και συνολικά επιχείρησαν 985 πυροσβέστες με 19 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 421 οχήματα, το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και περιοδικά επιχείρησαν 15 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Σε ότι αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθές, στην Κεφαλονιά, είναι οριοθετημένη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ισχυρές για την ασφάλεια της πυρκαγιάς.





Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Κυψέλη του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 79 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 24 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ βοήθεια παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.





Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: “Έγραψε το οικόπεδο στο όνομα του, έξι μέρες πριν σκοτώσει την Καρολάιν”

Κορονοϊός: “καμπάνα” σε κέντρο για… τριπλάσιους πελάτες!

4η Ιουλίου - Τζέφρι Πάιατ στον ΑΝΤ1 προς Τουρκία: όλοι θέλουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι (βίντεο)