Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει για τις δίδυμες κόρες του – “Είναι διζυγωτικά…”

Ο Σάκης Τανιμανίδης έκανε αποκαλύψεις για τις δίδυμες κόρες του...



Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους βιώνουν εδώ και 11 περίπου ημέρες ο Σάκης Τανιμανίδης και η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, που ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία με τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών τους.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο παρουσιαστής απάντησε σε μερικές ερωτήσεις που του έκαναν οι διαδικτυακοί του ακόλουθοι στο Instagram και έκανε αποκαλύψεις για τις δίδυμες κόρες του.

«Βλέπεις το πρόσωπό μου; Βλέπεις το χαμόγελό μου; Δεν εξηγείται με λόγια. Είναι ένα level ευτυχίας που δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Το καταλαβαίνεις μόνο τη στιγμή που αντικρίζεις τα παιδιά σου» ο Σάκης Τανιμανίδης απάντησε στην ερώτηση για το πώς είναι να είσαι μπαμπάς.

