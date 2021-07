Οικονομία

Διαδικτυακές απάτες: μαρτυρίες- “φωτιά” από θύματα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που έχασαν τις οικονομίες μιας ζωής, καθώς πείστηκαν να επενδύσουν σε… εταιρείες – “μαϊμού”.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Διαφημίσεις σε κοινωνικά δίκτυα, διάσημοι ηθοποιοί και τραγουδιστές που θησαύρισαν σε μια νύχτα, ιστορίες ανέργων και φιλόδοξων νοικοκυρών που πλούτισαν ξαφνικά επενδύοντας τις αποταμιεύσεις τους στην αγορά ξένου συναλλάγματος… Μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, λένε στον ΑΝΤ1 θύματα απάτης ηλεκτρονικών επενδύσεων, που έχασαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ!

«Από μια επένδυση των 200 ευρώ μπορείς να χάσεις 100.000 ευρώ, όπως εγώ»… «αυτοί θέλανε να με καταστρέψουνε εντελώς, δηλαδή να με δουν να πεθαίνω». Ο άνδρας αυτός, τον Μάιο του 2019 έλαβε ένα τηλεφώνημα από μια ξένη εταιρία επενδύσεων, με γραφεία και στην Αθήνα, προκειμένου να επενδύσει σε μια πλατφόρμα τύπου Forex. Το θύμα αφού μπήκε στον ιστότοπο της εταιρίας, επένδυσε το ποσό των 40.000 ευρώ. Αργότερα διπλασίασε το ποσό και τελικά έχασε 120.000 ευρώ.

Όπως λέει, «Όταν μπήκα εγώ στην ιστοσελίδα φαίνονταν όλα μια χαρά. Που έχουν έδρα, από πού εποπτεύονται… αλλά ήταν όλα ψεύτικα, δεν υπήρχε τίποτα αληθινό, και ακόμη και σήμερα δηλαδή αυτή η εταιρεία υφίσταται, εξαπατάει κόσμο…».

Οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούν ονόματα πραγματικά, γνωστών επενδυτικών εταιριών, αντιγράφουν δηλαδή πιστοποιημένες εταιρίες, ώστε το θύμα – συνήθως άτομα που δεν γνωρίζουν από επενδύσεις – να θεωρήσει ότι είναι νόμιμες. Οι δράστες υπόσχονται μεγάλες αποδόσεις και μάλιστα στήνουν εικονικές πλατφόρμες, ώστε τα θύματα να παρακολουθούν τις εξαιρετικές αποδόσεις του κεφαλαίου τους, το οποίο θα διαπιστώσουν αργότερα ότι δεν επενδύθηκε ποτέ. Συνήθως τα χρήματά τους έχουν διασκορπιστεί σε τράπεζες τρίτων χωρών.

Όπως αναφέρει ένα από τα θύματα, «Εγώ έβλεπα εν τω μεταξύ στην πλατφόρμα μου μέσα ότι έβγαζα κέρδη. Με ενθάρρυνε όλο αυτό να το συνεχίζω. Ήταν ένα πλαστό πράγμα που το είχαν φτιάξει αυτοί. Τα λεφτά μου αυτοί τα πήραν και με κάνανε εμένα να νομίζω ότι εγώ κάνω επενδύσεις»

Όταν το θύμα ζητήσει να εξαργυρώσει τα κέρδη του ή την επιστροφή του κεφαλαίου του, τότε αρχίζουν οι εκβιασμοί ότι θα χάσουν όλο το κεφάλαιο αν δεν κατατεθούν και νέα ποσά. Ακολουθεί πραγματική συνομιλία θύματος που ζητά την επιστροφή του κεφαλαίου του για μια επέμβαση και ο άνδρας στην άλλη άκρη της γραμμής τον πιέζει να καταθέσει επιπλέον 3.500 ευρώ σε 3 εργάσιμες ημέρες…

Θύμα : δεν υπάρχουν Νίκο τα 3.500…

: δεν υπάρχουν Νίκο τα 3.500… Εργαζόμενος : Τι εννοείς, ρε Κωνσταντίνε; Θα πρέπει να συμπληρωθεί το «πλην», που σου βγαίνει στο λογαριασμό.

: Τι εννοείς, ρε Κωνσταντίνε; Θα πρέπει να συμπληρωθεί το «πλην», που σου βγαίνει στο λογαριασμό. Θύμα : Δεν υπάρχει περίπτωση να καλύψω το «πλην», δεν υπάρχουν χρήματα.

: Δεν υπάρχει περίπτωση να καλύψω το «πλην», δεν υπάρχουν χρήματα. Εργαζόμενος: Το θέμα της υγείας, 3 εργάσιμες ημέρες δεν μπορεί να περιμένει, για να σου έρθει το κεφάλαιο από εδώ;

Ένα θύμα έχασε 80.000 ευρώ, άλλο 400.000 ευρώ . Οι εξαπατημένοι επενδυτές στην χώρα μας είναι εκατοντάδες, ειδικά μέσα στους μήνες της καραντίνας, οπότε οι ηλεκτρονικές απάτες «πήραν φωτιά».

Όπως λέει ένα θύμα επενδυτικής απάτης, «όταν κινδυνεύει να κλείσει ο λογαριασμός σου ζητάνε να τροφοδοτήσεις και άλλο το λογαριασμό σου, είναι εκπαιδευμένοι στην λεκτική βία για να πάρουν χρήματα. Αυτήν την στιγμή είμαστε 160 άτομα θύματα και κάνουμε ενέργειες στον Άρειο Πάγο, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα μας πίσω. Έχουμε στείλει στοιχεία στην Αστυνομία».

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020: Ο Νταρίντα αποσύρθηκε από την Εθνική Τσεχίας

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: “Έγραψε το οικόπεδο στο όνομα του, έξι μέρες πριν σκοτώσει την Καρολάιν”

Οι celebrities που ψηφίζουν Ελλάδα και για διακοπές και για δουλειά!