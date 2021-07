Αθλητικά

Οπαδική βία: Μαχαιρώματα και έξι συλλήψες στην Χαλκιδική (εικόνες)

Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σχημάτισαν οι αστυνομικοί. Τι αναφέρει η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Έξι άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, 6 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, στη Χαλκιδική.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, με την συνδρομή κλιμάκιου της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες πρωινές ώρες σήμερα επιτέθηκαν, κάποιοι εξ αυτών με μαχαίρια, σε 3 άτομα για λόγους οπαδικών διαφορών, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν στους μηρούς τους 2, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Μετά από συντονισμένες αναζητήσεις και ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου, Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και Αστυνομικών Τμημάτων Μουδανιών και Κασσάνδρας εντοπίστηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή τους 3 μαχαίρια και ναυτική φωτοβολίδα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, διατάραξη της κοινής ειρήνης και των νομοθεσιών, για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τα όπλα και τις φωτοβολίδες.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».