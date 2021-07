Τεχνολογία - Επιστήμη

“Διάβολος σκόνης” στην Χαλκιδική: Το φαινόμενο που “χτύπησε” παραλία

Τι είναι ο «Διάβολος σκόνης» που χτύπησε την παραλία Μουδανιών σύμφωνα με τον Διδάκτωρ Μετεωρολογίας Μιχάλη Σιούτα.





Καλά στην υγεία τους είναι σύμφωνα με τον δήμαρχο Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρρά και τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν ελαφρά νωρίς το μεσημέρι όταν κονιορτοστρόβιλος “χτύπησε” πολυσύχναστη παραλία στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και μάλιστα μέρα και ώρα που συγκεντρώνεται ο περισσότερο κόσμος.



Από τον ισχυρό άνεμο τραυματίστηκε μια γυναίκα και ένας άνδρας οι οποίοι μεταφέρθηκαν αμέσως για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια τους δόθηκε παραπεμπτικό για το Νοσοκομείο Πολυγύρου, ωστόσο όπως σημειώνει ο γιατρός του Κέντρου Υγείας “ήταν καλά στην υγεία τους”. Από τη δύναμη του ανέμου, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε μπιτς μπαρ της περιοχής.

Ένας “Διάβολος σκόνης”

Ενας «Διάβολος σκόνης» (dust devil) ήταν αυτός που χτύπησε την παραλία Μουδανιών όπως διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διδάκτωρ Μετεωρολογίας ΑΠΘ Μιχάλης Σιούτας.



«Στα ελληνικά λέγεται κονιορτοστρόβιλος και πρόκειται για συχνό φαινόμενο που απαντάται κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λόγω απότομης, ισχυρής θέρμανσης του εδάφους. Γι' αυτό και εμφανίζεται σε πεδινές, επίπεδες περιοχές και αναπτύσσεται ξαφνικά και ακαριαία» αναφέρει ο κ. Σιούτας.



Προσθέτει δε ότι επειδή πρόκειται για απρόβλεπτο φαινόμενο με ισχυρή ένταση που μπορεί να εκσφενδονίσει αντικείμενα, μπορεί να είναι επικίνδυνο για όσους είναι κοντά.

