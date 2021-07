Υγεία - Περιβάλλον

Μοντέρνες τεχνικές στη χειρουργική του στραβού διαφράγματος

Γράφει η Ανατολή Παταρίδου, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.

Η μύτη είναι το βασικό όργανο αναπνοής από το οποίο ο αέρας εισέρχεται στα ρουθούνια στροβιλίζεται και αφού θερμανθεί και υγρανθεί κατακρατούνται οι βλαβερές ουσίες με αποτέλεσμα το μείγμα αέρα να πηγαίνει έτοιμο στους πνεύμονες.

Αποτελεί λοιπόν η μύτη ένα σημαντικό φίλτρο για τον οργανισμό και εάν δεν λειτουργεί ανεμπόδιστα τότε υπάρχουν επιπτώσεις στην καθημερινή μας απόδοση και ευεξία.

Τι σημαίνει στραβό διάφραγμα;

Το διάφραγμα είναι το διαχωριστικό τοίχωμα των δύο ρουθουνιών και αποτελείται από ένα οστέινο και ένα χόνδρινο τμήμα. Η σκολίωση μπορεί να αφορά το ένα τμήμα ή και τα δύο. Όταν το διάφραγμα είναι έντονα στραβό δημιουργούνται αυξημένες αντιστάσεις στην είσοδο του αέρα και αυτό προκαλεί δυσχέρεια στην ρινική αναπνοή.

Ποια είναι τα συμπτώματα που προκαλεί το στραβό διάφραγμα;

Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι το μπούκωμα που πολλές φορές ο ασθενής δεν το αξιολογεί γιατί το έχει συνηθίσει και ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει και αλλεργική ρινίτιδα το αποδίδει εκεί. Πιο άτυπα συμπτώματα είναι η κούραση ο πονοκέφαλος η ζαλάδα ο ξηρός λαιμός και η ενοχλητική καταρροή, από το πίσω μέσος της μύτης, από φλέματα.

Γιατί πρέπει να χειρουργείται το στραβό διάφραγμα;

Οι επιπτώσεις από την στοματική αναπνοή στην οποία οδηγείται ο ασθενής έχουν άμεση επίδραση στην γενικότερη ευεξία και απόδοση του οργανισμού. Επίσης το στραβό διάφραγμα αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για φλεγμονές από τα γύρω όργανα όπως τα ιγμόρεια, τα αυτιά, οι αμυγδαλές και οι βρόγχοι ιδιαίτερα αν συνυπάρχει και αλλεργική ρινίτιδα. Επίσης, είναι σημαντικός γενεσιουργός παράγοντας και για το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο.

Γιατί πολλοί ασθενείς αποφεύγουν το χειρουργείο για το στραβό διάφραγμα;

Η επέμβαση αυτή είναι παρεξηγημένη γιατί πολλές φορές δεν διορθώνεται ολοκληρωμένα η σκολίωση του διαφράγματος. Επίσης δεν αντιμετωπίζονται οι κάτω ρινικές κόγχες που είναι υπερτροφικές στον ίδιο χρόνο του χειρουργείου η πολλές φορές γίνεται απλώς καυτηριασμός με παροδική βελτίωση ενώ συνήθως χρειάζεται κογχοπλαστική που έχει μόνιμα αποτελέσματα.

Τι γίνεται σε ένα αποτυχημένο χειρουργείο σκολίωσης ρινικού διαφράγματος;

Με την ενδοσκοπική μέθοδο εντοπίζουμε αν έχει παραμείνει οστέινη άκανθα στο οπίσθιο τμήμα του διαφράγματος ή αν υπάρχει έλλειμμα χόνδρου στην στήριξη της μύτης η ανεπάρκεια στην ρινική βαλβίδα. Στις περιπτώσεις αυτές με τη χρήση μοσχευμάτων από το πτερύγιο του αυτιού μπορεί να γίνει πλήρης αποκατάσταση όλων των προβλημάτων αυτών.

Τι έχει αλλάξει λοιπόν τα τελευταία χρόνια στην χειρουργική του στραβού διαφράγματος;

Η ενδοσκοπική χειρουργική και η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων μας δίνει τη δυνατότητα χάρη στην μεγέθυνση της κάμερας να έχουμε ακρίβεια και ριζικότητά τόσο στην διόρθωση του διαφράγματος όσο και τον κογχών και συγχρόνως αν εντοπίζεται κι άλλη παθολογία όπως πολύποδες, χρόνια ιγμορίτιδα, φυσαλιδώδης μέση ρινική κόγχη να γίνεται χειρουργική αποκατάσταση συγχρόνως όλων των προβλημάτων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνικών;

Εκτός από το γεγονός ότι με τις νέες τεχνικές είναι ριζική η διόρθωση ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ο ασθενής δεν πονάει, δεν πρήζεται, δεν μελανιάζει και πολλές φορές δεν χρειάζεται ταμπόν και παραμονή στο νοσοκομείο λόγω της χρήσης ειδικών αιμοστατικών gel.

