Euro 2020 - Μπενζεμά: Το “ευχαριστώ” στην εθνική Γαλλίας (βίντεο)

Ο Καρίμ Μπενζεμά δημοσίευσε ένα μήνυμα στα social media, συνοδευόμενο από ένα βίντεο με τις πιο ωραίες στιγμές του κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.



Έξι ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Γαλλίας στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020, ο Καρίμ Μπενζεμά δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από ένα βίντεο που αναπαριστά τις πιο ωραίες στιγμές του κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Με συγκίνηση βλέπω αυτές τις εικόνες. Θα ήθελα να είχα δει τη Γαλλία μας να κερδίζει. Ευχαριστώ στους οπαδούς που πάντα πίστεψαν σε εμάς, οι ήττες καθώς και τα εμπόδια μάς ωθούν να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Είναι μόνο ώρα να αναβάλουμε τη νίκη, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο και όλη τη Γαλλία, που καλωσόρισαν την επιστροφή μου με τέτοια ευγένεια», έγραψε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Emu de voir ces images, j’aurai aime voir notre equipe de France au sommet, merci de toujours croire en nous. On reviendra plus fort ??????



Je tiens egalement a remercier toute l’equipe, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance ???? pic.twitter.com/XiA6SDUAHE

— Karim Benzema (@Benzema) July 4, 2021

