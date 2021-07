Life

Σάφι Κίας: Από την Μόρια… στην “Vogue” (βίντεο)

Συγκινεί η ιστορία της 35χρονης από το Αφγανιστάν, που εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες της, στον χώρο της μόδας.

Ένα ασυνήθιστο ντεφιλέ σε ένα μικρό πάρκο στην Αθήνα: καλοκαιρινή μόδα-σε συνδυασμό με την ασιατική παράδοση.

Δημιουργός η Σάφι Κίας, μια 35χρονη πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, που ήρθε στην Ελλάδα για να βρει την τύχη της. Πρώτος σταθμός ήταν βέβαια η «κόλαση» της Μόριας, το στρατόπεδο των προσφύγων στη Λέσβο. Εκεί η Σάφι έζησε μεγάλο χρονικό διάστημα, εκεί σχεδίασε και τις πρώτες δημιουργίες της, όπως λέει στη γερμανική εφημερίδα Tagesschau.

Για να φτάσει στην Ελλάδα από το Αφγανιστάν, η Σάφι διέσχισε σχεδόν ολόκληρη την Ασία μαζί με την οικογένειά της. Αλλά τώρα πέτυχε έναν σημαντικό στόχο: τη δική της συλλογή μόδας. «Ήταν τόσο ωραίο! Νιώθω τόσο καλά τώρα. Τα μοντέλα φαινόταν τόσο καλά και ήταν τόσο ωραία», λέει ενθουσιασμένη. «Πάντα ονειρευόμουν ότι αυτό θα συνέβαινε».

Η Σάφι ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα. Εκεί σχεδιάζει τα ρούχα και τα ράβει κιόλας. Έμαθε να ράβει από τη μητέρα της σε ηλικία 14 ετών. Σήμερα εξασφαλίζει τα προς το ζην. Αλλά η νεαρή γυναίκα θέλει να κερδίσει κάτι περισσότερο από το χρήμα με τα ρούχα της: Να πει σε όλους την ιστορία της.

«Αυτά τα φορέματα είναι τόσο σημαντικό για μένα γιατί συνδύασα δύο πολιτισμούς σε ένα ρούχο», λέει. «Το μοτίβο προέρχεται από την πατρίδα των παππούδων μου, το Τατζικιστάν» συμπληρώνει.

Όταν έφτασε για πρώτη φορά στην Αθήνα η Σάφι ,είχε την ίδια μοίρα με χιλιάδες πρόσφυγες: Δεν μιλούσε ελληνικά, ήταν άνεργη, δεν είχε σπίτι. Αλλά είχε αρκετό ταλέντο και δύναμη για να προχωρήσει. Σιγά σιγά άφησε τη Μόρια πίσω της.

«Ήταν εξαιρετικά τραυματικό. Όταν σχεδιάζαμε να πάμε στην Ευρώπη, είχα όνειρα για την Ευρώπη», θυμάται. «Αλλά μετά από τρεις μήνες στη Μόρια, νόμιζα ότι δεν ήμουν πλέον ζωντανή».

Ένα πρόγραμμα καθοδήγησης τη βοήθησε να ξεκινήσει. Η οργάνωση «Dila» συνέβαλε ώστε η Σάφι να σταθεί στα πόδια της. Με επιτυχία: η πρώτη συλλογή της Σάφι παρουσιάστηκε ήδη στο ελληνικό «Vogue».

Σε αντίθεση με τους περισσότερους πρόσφυγες, η Σάφι πήρε την ευκαιρία της στην Ελλάδα. Η νεαρή σχεδιάστρια δεν θέλει να ξεχάσει την προέλευση και το παρελθόν της, αλλά αγωνίζεται για μια νέα ζωή και το δείχνει στα χρώματα και τα φορέματά της, συνδέοντας και τους δύο πολιτισμούς.

«Μπορούμε να ζήσουμε μαζί στην πραγματική ζωή, μπορούμε να συνεργαστούμε και να διαμορφώσουμε τον κόσμο μαζί», λέει. «Γι ‘αυτό θέλω να δείξω με τη μόδα μου ότι τα σύνορα ξεπερνιούνται. Όποιος το βιώσει, δεν θα χάσει ποτέ τον στόχο του…»

Πηγή: stonisi.gr - Tagesschau.de

