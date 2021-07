Αθλητικά

Προολυμπιακό: Η Εθνική “έχασε το εισιτήριο” για το Τόκιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βαριά ήττα από την Τσεχία στέρησε από την επίσημη αγαπημένη το δικαίωμα να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο αμυντικός αποπροσανατολισμός της Εθνικής «έσβησε» το όνειρο της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μένει εκτός του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος του πλανήτη για τρίτη διαδοχική Ολυμπιάδα (τελευταία συμμετοχή ήταν το 2008).

Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με το βαρύ 97-72 από την Τσεχία, στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά του Καναδά, με τους θριαμβευτές να προκρίνονται για πρώτη φορά στην Ιστορία τους σε Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ (σ.σ. ως Τσεχία).

Από την Εθνική, η οποία... κατέρρευσε στην επανάληψη, ξεχώρισε ο Γιώργος Παπαγιάννης με 14 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Ντίνος Μήτογλου (12π.), Γιαννούλης Λαρεντζάκης (12π.) και Κώστας Σλούκας (11π.). Στον αντίποδα, ο Πάτρικ Άουντα (20π.) έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα της «γαλανόλευκης», τη στιγμή που οι Γιάρομιρ Μποχάτσικ (15π., 3/6τρ.) και Οντρέι Σενάλ (9π., 3/4τρ.) την τιμωρούσαν από τα 6.75, εκθέτοντας την περιφερειακή άμυνα της Ελλάδας.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 50-43, 81-54, 97-72

Τέλος ο Πιτίνο απο τον πάγκο

Το τέλος της σύντομης θητείας του στην Εθνική Ανδρών ανακοίνωσε ο Ρικ Πιτίνο, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά.

Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της «γαλανόλευκης», δηλώνοντας παράλληλα υπερήφανος για την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας στη Βικτόρια, αλλά απογοητευμένος από τη μη επίτευξη του στόχου, που ήταν η πρόκριση στο Ολυμπιακό Τουρνουά του Τόκιο.

Τα λάθη, η ασύνδετη άμυνα και η αστοχία της Εθνικής από μέση και μακρινή απόσταση, απλοποίησαν το έργο της Τσεχίας, η οποία κυριάρχησε στο παρκέ με το... καλημέρα, γράφοντας το 20-6 στο 5΄. Η είσοδος των Λαρεντζάκη-Κατσίβελη έφερε την απαιτούμενη ενέργεια σε άμυνα και επίθεση και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απάντησε με επιμέρους σκορ 2-9 για το 22-15 στο 7΄. Ωστόσο, η έλλειψη διάρκειας έβαλε και πάλι την Τσεχία σε πλεονεκτική θέση (32-22 στο 10΄).

Με την Εθνική να αυξάνει την πίεση στην άμυνα και τον Σλούκα να βρίσκει το περιφερειακό σουτ, η «γαλανόλευκη» μείωσε γρήγορα σε 36-31 στο 12΄, αλλά η αδυναμία της να θωρακίσει τη ρακέτα της, βοήθησε την Τσεχία να ξεφύγει και πάλι στο σκορ (40-31 στο 15΄). Ωστόσο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέχισε να απειλεί από τα 6.75 και με τρίποντο του Λαρεντζάκη μείωσε σε 47-43, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Η κάκιστη άμυνα των τελευταίων δευτερολέπτων, όμως, βοήθησε την Τσεχία να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (50-43), μετά από step back τρίποντο του Σέναλ στην εκπνοή.

Η Εθνική μπήκε με διάθεση στην άμυνα στην τρίτη περίοδο και αξιοποιώντας κλεψίματα και αιφνιδιασμούς μείωσε γρήγορα σε 52-47. Ωστόσο, τα ελεύθερα σουτ του Μποχάτσικ από τα 6.75 και η κυριαρχία της γραμμής ψηλών των αντιπάλων, βοήθησαν την Τσεχία όχι μόνο να απομακρυνθεί στο σκορ, αλλά να χτίσει και διαφορά ασφαλείας (59-37 στο 25΄, 70-51 στο 28΄), κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +27 (81-54), απέναντι σε μία Εθνική που έδειχνε αποσυντονισμένη σε όλους τους τομείς... Με τη «γαλανόλευκη» άμυνα να αφήνει όλα τα σουτ στους «ελεύθερους σκοπευτές» των Τσέχων από τα 6.75, η ομάδα του Ρικ Πιτίνο βρέθηκε στο 35΄ στο μη αναστρέψιμο -30 (93-63), δείχνοντας να έχει αποδεχθεί την ήττα-αποκλεισμό της, η οποία ήρθε με το τελικό 97-72 απέναντι στους αποφασισμένους και ανώτερους Τσέχους.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Άντερσον, Κρέγιτς

Οι συνθέσεις:

ΤΣΕΧΙΑ (Γκίνζμπουργκ): Άουντα 20 (1), Μπάλβιν 14 (1), Μποχάτσικ 15 (3), Παλίζα, Πέτερκα, Σαμούρα, Σατοράνσκι 12 (2), Σιλμπ 8, Σενάλ 9 (3), Σιρίνα 3 (1), Βέσελι 16, Βιοράλ.

ΕΛΛΑΔΑ (Πιτίνο): Αντετοκούνμπο, Καλάθης 9 (1), Χρυσικόπουλος 3 (1), Γιαννόπουλος 3 (1), Κασελάκης, Κατσίβελης 5, Καββαδάς, Λαρεντζάκης 12 (2), Μήτογλου 12, Παπαγιάννης 14, Ρογκαβόπουλος 3 (1), Σλούκας 11 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ζέστη και μπόρες την Δευτέρα

Κορονοϊός: Τι αλλάζει από σήμερα σε μετακινήσεις και ψυχαγωγία

Θερινές εκπτώσεις: πρεμιέρα σήμερα με πολλές προσδοκίες