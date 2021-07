Αθλητικά

Τέλος ο Πιτίνο από τον πάγκο της Εθνικής

Ανακοινώσεις από τον Αμερικανό κόουτς, μετά την βαριά ήττα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος από την Τσεχία.

Το τέλος της σύντομης θητείας του στην Εθνική Ανδρών ανακοίνωσε ο Ρικ Πιτίνο, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά.

Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της «γαλανόλευκης», δηλώνοντας παράλληλα υπερήφανος για την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας στη Βικτόρια, αλλά απογοητευμένος από τη μη επίτευξη του στόχου, που ήταν η πρόκριση στο Ολυμπιακό Τουρνουά του Τόκιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πιτίνο:

«Δεν πετύχαμε τον μεγάλο μας στόχο. Μας πλήγωσε πέρα από την πολύ καλή Τσεχία και το ότι είχαμε μικρό χρόνο προετοιμασίας. Εκείνοι είναι μια έμπειρη ομάδα, που κυριάρχησε στα ριμπάουντ και είχε πολλές ασίστ. Η προσπάθεια υπήρχε, αλλά δεν παίξαμε καλά. Η Τσεχία ήταν πολύ καλύτερη, έπαιξε εξαιρετικά και με ένα στυλ που δεν είχαμε συνηθίσει. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό που είδαμε.

Θα πάμε πίσω και θα καταλάβουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήσαμε ένα πολύ καλό στυλ παιχνιδιού. Τα παιδιά εξελίχθηκαν, όπως ο Παπαγιάννης που έχασε τόσα κιλά και έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά. Πετύχαμε πολλά σε αυτή την πορεία, αλλά πολλά πρέπει να βελτιωθούν στο αναπτυξιακό επίπεδο για να έχουμε νέους Σπανούληδες και Παπαγιάννηδες. Τώρα έχουμε μόνο τον Ρογκαβόπουλο.

Δεν υπάρχει μέλλον για μένα. Δεν θα συνεχίσω στον πάγκο της Εθνικής. Είναι κάτι που μου παίρνει πολύ χρόνο. Μου πήρε έξι εβδομάδες και έχω ομάδα στις ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι επικεφαλής της ομοσπονδίας. Υπάρχουν πολλοί καλοί προπονητές στη χώρα, αγαπώ την Ελλάδα και τους παίκτες που προπόνησα, αλλά ήταν μια κι έξω αυτή η θητεία για μένα.

Η Τσεχία κυριάρχησε στα ριμπάουντ και βρήκε ελεύθερα σουτ. Χάσαμε το ματς στην πρώτη περίοδο, όταν μας νίκησαν στο τρανζίσιον. Είχαν φοβερά ποσοστά στα σουτ, παρότι προέρχονταν από παράταση. Αυτό δείχνει πόσο έμπειρη ομάδα είναι. Είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, αλλά και απογοητευμένοι. Θέλω να είμαστε απογοητευμένοι, γιατί αυτό μας βοηθά να εξελιχθούμε».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπαγιάννης, είπε: «Η Τσεχία άξιζε τη νίκη. Εμείς δεν κάναμε αρκετά καλή δουλειά στα ριμπάουντ. Τους αξίζουν συγχαρητήρια για τη νίκη και την πρόκριση. Εμείς ως νέα παιδιά προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε φορά. Το να είσαι στην Εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή για κάθε παίκτη. Όποιος είναι καλύτερος και πιο έτοιμος παίζει».

