Κορονοϊός: Τι αλλάζει από σήμερα σε μετακινήσεις και ψυχαγωγία

Νέα δεδομένα από σήμερα στις μετακινήσεις με πλοία. Δείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβίβαση σε πλοία και ποιοι εξαιρούνται.

Νέα δεδομένα ισχύουν σήμερα σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο μέτρων προστασίας από την νόσο Covid-19. Οι αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων τις μετακινήσεις στα νησιά, αλλά και το νέο πλαίσιο λειτουργίας χώρων ψυχαγωγίας.

Συγκεκριμένα, από σήμερα όσοι πολίτες θέλουν να μετακινηθούν σε νησιά για να επιβιβαστούν στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί, θα πρέπει:

α) Να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορoνοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

β) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο Cοvid-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης ή

γ) Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Η υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι ανήλικοι από 12 έως 17 ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

Οι εξαιρέσεις:

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού,

Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρος-Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

Κατά την επιστροφή από τα νησιά συνίσταται επίσης η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Η επιβίβαση στα πλοία

*Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR, ή του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test, ή το πιστοποιητικό νόσησης, όπως εξάγονται με τη μορφή ψηφιακού ή εκτυπωμένου αντιγράφου από την πλατφόρμα gov.gr

Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων Covid-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/. καθώς και στην ιστοσελίδα https://sea.travel.gov.gr/

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Xώροι ψυχαγωγίας

Σχετικά με τη λειτουργία των κλειστών κινηματογραφικών αιθουσών (δωδεκάμηνης λειτουργίας) κατά την είσοδο σε κλειστή κινηματογραφική αίθουσα απαιτείται υποχρεωτική επίδειξη α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή β) βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test), εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής.

Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ενώ η αντίστοιχη διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη βεβαίωσης «COVID-19: Δήλωση αποτελέσματος self-test/Self test declaration» ηλεκτρονικά καταχωρισμένης ή χειρόγραφης (https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf) ή γ) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Όπως είναι ήδη γνωστό από 2 Ιουλίου επιτρέπεται η λειτουργία των ανοικτών (υπαίθριων) κέντρων διασκέδασης περιλαμβανομένων και αυτών με ανοιγόμενη οροφή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

25% πληρότητα Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο:

Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή Βεβαίωσης αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορoνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή Πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν

Επιπλέον, επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε ποσοστό 50% της χωρητικότητας των εξεδρών σε αγώνες ατομικών αθλημάτων εξωτερικού χώρου και εφόσον οι θεατές: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα του αγώνα. Η διάγνωση με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr, ή γ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Πλακιωτάκης: τήρηση των μέτρων για να πάρουμε πίσω την ζωή μας

Επιθεώρηση στο λιμάνι του Πειραιά για την τήρηση των μέτρων έκανε νωρίς το πρώι της Δευτέρας ο Υπ. Ναυτιλίας. Ο κ. Πλακιωτάκης, σε δηλώσεις του επεσήμανε, μετυαξύ άλλων ότι «τα νέα μέτρα είναι απαραίτητα όχι μόνο για τα πληρώματα, αλλά και τους κατοίκους των νησιών. Καλώ όλους να τηρήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο, για να κερδίσουμε το φετινό καλοκαίρι και να πάρουμε πίσω την ζωή μας»





