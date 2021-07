Κόσμος

Φιλιππίνες: δεκάδες νεκροί από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των θυμάτων και πολίτες που σκοτώθηκαν στο έδαφος από την πτώση του αεροσκάφους.

Οι 47 από τους επιβαίνοντες σε μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή στις νότιες Φιλιππίνες σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 49 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της χώρας της Ασίας, ο υποστράτηγος Σιριλίτο Σομπεχάνα.

Το υπουργείο Άμυνας του αρχιπελάγους ανακοίνωσε χθες ότι τρεις πολίτες σκοτώθηκαν στο έδαφος και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Το μεταγωγικό, το οποίο κατασκευάζει η αμερικανική Lockheed, μετέφερε μέλη των ένοπλων δυνάμεων που επρόκειτο να πάρουν μέρος σε επιχείρηση εναντίον ανταρτών. Βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Χολό, στη νότια επαρχία Σουλού, διευκρίνισε ο συνταγματάρχης Έντγκαρ Αρέβαλο, εκπρόσωπος των ένοπλων δυνάμεων.

Ο υπουργός Άμυνας Ντελφίν Λορενσάνα ανέφερε πως διέταξε να δημιουργηθεί έρευνα για το δυστύχημα αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης. Ο στρατός ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος δέχθηκε επίθεση.

Η Σουλού, επαρχία που απέχει 950 χλμ. νότια της πρωτεύουσας, της Μανίλας, αποτελεί εστία της δράσης της διαβόητης τζιχαντιστικής οργάνωσης Αμπού Σαγιάφ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τι αλλάζει από σήμερα σε μετακινήσεις και ψυχαγωγία

Καιρός: ζέστη και μπόρες την Δευτέρα

Θερινές εκπτώσεις: πρεμιέρα σήμερα με πολλές προσδοκίες