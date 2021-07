Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – μετάλλαξη Δέλτα: Συναγερμός σε όλο τον πλανήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, σπάει στη Ρωσία. Τα lockdown επανέρχονται στην Ασία. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Βραζιλία κατά του Μπολσονάρου.

Η Ρωσία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων της Covid-19 από τον Ιανουάριο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες στον κόσμο για την μετάλλαξη Δέλτα του ιού που πιθανόν να προκαλέσει νέο κύμα της πανδημίας.

Η πανδημία ενισχύθηκε αυτήν την εβδομάδα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, εκτός της Λατινικής Αμερικής. Στην Ασία, ορισμένες χώρες επέβαλαν μέτρα lockdown για το σύνολο ή τμήμα του πληθυσμού τους.

Σε ό, τι αφορά την διεθνή διαχείριση της πανδημίας, η βραβευμένη με Νόμπελ Οικονομίας Εστέρ Ντιφλό δήλωσε σήμερα ότι οι πλούσιες χώρες έχουν διαπράξει πολλά «σφάλματα», γεγονός που προκαλεί ανησυχία την στιγμή που η συνεργασία είναι αναγκαία μπροστά στην κλιματική κρίση.

Κατά την γνώμη της, οι δυτικές χώρες άφησαν να περάσουν πολλές ευκαιρίες για αντιδράσουν ώστε να βγάλουν τον πλανήτη από την πανδημία, κυρίως επιτρέποντας στις φτωχότερες χώρες να εμβολιάσουν μαζικά του πληθυσμούς τους. «Για τον λόγο αυτόν, ανησυχώ για την μελλοντική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες του κόσμου, κυρίως σχετικά με τα προβλήματα που θα τεθούν κατά την COP26, την παγκόσμια διάσκεψη για το Κλίμα, τον Νοέμβριο στην Γλασκώβη».

Η Ρωσία που πλήττεται από νέο κύμα της επιδημίας εξαιτίας τις παραλλαγής Δέλτα, ανακοίνωσε 25.142 νέα κρούσματα κατά το τελευταίο 24ωρο, τον υψηλότερο αριθμό από τις 2 Ιανουαρίου, ενώ έπειτα από ρεκόρ ημερήσιων θανάτων τις τελευταίες πέντε ημέρες, ανακοίνωσε χθες 697 νέους θανάτους και σήμερα 663.

Μπροστά στην ταχεία μετάδοση της παραλλαγής Δέλτα, μία από τις συζητήσεις στην Ευρώπη αφορά το θέμα του εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού. Στη Ιταλία, τριακόσιοι υγειονομικοί προσέφυγαν στην δικαιοσύνη ζητώντας την άρση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού τους.

Αντίθετα στην Γαλλία, περί τους εκατό γιατροί ζήτησαν από την κυβέρνηση να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των νοσηλευτών στα νοσοκομεία και τους οίκους ευγηρίας πριν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου για την αποφυγή τέταρτου κύματος της επιδημίας.

Ο επικεφαλής της γαλλικής εμβολιαστικής εκστρατείας Αλέν Φισέλ προειδοποίησε όσους περιμένουν και δεν εμβολιάζονται ότι διαπράττουν σφάλμα, ενώ ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Γκαμπριέλ Ατάλ προειδοποίησε για το εμβολιαστικό χάσμα που μπορεί να προκαλέσει εχθρότητα ανάμεσα στους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους Γάλλους.

Στην Ασία, η Ινδονησία επέβαλε χθες δεκαπενθήμερο μερικό lockdown στην Τζακάρτα, στο νησί της Ιάβας και στο Μπαλί, αντιμέτωπη με πρωτοφανές κύμα κρουσμάτων. Τα τεμένη, τα εστιατόρια και τα εμπορικά κέντρα έχουν κλείσει και το σύστημα υγείας βρίσκεται στα πρόθυρα της ασφυξίας.

Στο Μπανγκλαντές, στο οποίο επεβλήθη lockdown από την Πέμπτη για την αντιμετώπιση της «ανησυχητικής και επικίνδυνης» αύξησης των κρουσμάτων, τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες στο επίκεντρο της επιδημίας την πόλη Χούλνα, όπου οι οικογένειες περιγράφουν το δράμα των ασθενών που δεν μπορούν να λάβουν οξυγόνο.

Στην Βραζιλία των 18.769.808 κρουσμάτων και των 524.417 θανάτων, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες σε πολλές πόλεις της χώρας ζητώντας την καθαίρεση του προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο και περισσότερα εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Την Παρασκευή, η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρόζα Βέμπερ έδωσε την άδεια για την έναρξη έρευνας για τον Μπολσονάρο, βάσει των υποψιών για σκάνδαλο υπερκοστολόγησης εμβολίων που έχουν παραχθεί στην Ινδία.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είχαν αρχικά προγραμματισθεί για τις 24 Ιουλίου, αλλά επισπεύσθηκαν έπειτα από την παρουσίαση στοιχείων για σκάνδαλο διαφθοράς στην προμήθεια των εμβολίων στην επιτροπή της Γερουσίας που ερευνά την διαχείριση της επιδημίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η υγειονομική κρίση στην Βραζιλία έχει συσχετισθεί και με τους χαμηλούς ρυθμούς της εμβολιαστικής εκστρατείας.

"Δεν ήταν αρνητισμός, ήταν διαφθορά! ", συνόψιζε το πανό που κρατούσε μία 71χρονη διαδηλώτρια στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τι αλλάζει από σήμερα σε μετακινήσεις και ψυχαγωγία

Καιρός: ζέστη και μπόρες την Δευτέρα

Φιλιππίνες: δεκάδες νεκροί από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους (εικόνες)