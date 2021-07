Κόσμος

Μαϊάμι - κατάρρευση κτηρίου: κατεδαφίστηκε το “κουφάρι” (εικόνες)

Γιατί οι Αρχές άρον-άρον γκρέμισαν το τμήμα του πολυώροφου κτηρίου που έστεκε όρθιο. Τριψήφιος παραμένει ο αριθμός των αγνοούμενων.

Δέκα ημέρες μετά την κατάρρευση 12ώροφης πολυκατοικίας στο Σέρφσαϊντ, κοντά στο Μαϊάμι, οι αρχές κατεδάφισαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με ελεγχόμενη έκρηξη, το τμήμα του κτηρίου που απέμενε όρθιο, καθώς πλησιάζει τη Φλόριντα η τροπική καταιγίδα Έλσα, η οποία αναμένεται να αρχίσει να πλήττει την πολιτεία αυτή αύριο Τρίτη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων ανεστάλησαν το Σάββατο για την προετοιμασία της κατεδάφισης. Ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής ανέρχεται ως εδώ σε 24 νεκρούς, ενώ 121 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου 12 ορόφων, του λεγόμενου Champlain Towers South, κατέρρευσε μέσα στη νύχτα της 24ης Ιουνίου μέσα σε σύννεφο σκόνης· επρόκειτο για μια από τις χειρότερες αστικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι αρχές φοβούνταν πως και το υπόλοιπο κτήριο θα έπεφτε, απειλώντας την ασφάλεια των σωστικών συνεργείων. Οι φόβοι αυτοί επιτάθηκαν καθώς πλησίαζε η τροπική καταιγίδα Έλσα.

«Η κατεδάφιση θα περιοριστεί στην άμεση περίμετρο του κτιρίου», είπε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, αλλά επρόκειτο να προκαλέσει τη διασπορά «σκόνης και άλλων σωματιδίων που αποτελούν αναπόφευκτη συνέπεια των κατεδαφίσεων αυτού του είδους», άρα «καλούμε προληπτικά τους κατοίκους γειτονικών κτιρίων να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους».

Η έρευνα για να εντοπιστούν και να ανασυρθούν τα θύματα θα συνεχιστεί, παρότι οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων έχουν ουσιαστικά εκμηδενιστεί.





