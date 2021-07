Κόσμος

Λεμεσός: Πάτησε γκάζι και τον σκότωσε μετά από συμπλοκή (εικόνες)

Σοκ προκαλεί η νέα δολοφονία στην Κύπρο, όπου οδηγός κυριολεκτικά πάτησε με το αυτοκίνητο του έναν άλλον άνδρα.

Κοντραμπάντο ναρκωτικών, όπως όλα δείχνουν, αφορά η αιματηρή συμπλοκή στη Μονή, της Επαρχίας Λεμεσού, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, τα ξημερώματα της Δευτέρας, τρία άτομα έδωσαν ραντεβού, στην Λεμεσό.

Πρόκειται για πατέρα και γιό 57 και 25 ετών αντίστοιχα που συναντήθηκαν με 33χρόνο γύρω στις 5 τα ξημερώματα, προκειμένου να προμηθευτούν ναρκωτικά.

Ωστόσο, τελικά δεν τα βρήκαν.

Στη συνέχεια άρχισαν να παίζουν ξύλο και σε κάποια στιγμή ο 33χρονος μπήκε στο όχημα, πάτησε γκάζι και τραυμάτισε θανάσιμα 57χρονο.

Μέλη της Δύναμης που έσπευσαν επι τόπου,διερευνούν υπόθεση φόνου και αναζητείται ο 33χρονος δράστης.

