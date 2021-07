Life

Ολυμπιακοί Αγώνες - Αλίκα Σμιντ: H πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο θα είναι στο Τόκιο (εικόνες)

Η 22χρονη κέρδισε την πολυπόθητη πρόκριση, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Η μόλις 22 ετών Γερμανίδα δρομέας, που θεωρείται ως η πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο, ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

«Το Τόκιο με καλεί - θα πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα μου φαίνεται εξωπραγματικό! Είμαι τόσο ευγνώμων και ταυτόχρονα τόσο ενθουσιασμένη που θα ζήσω κάτι που ονειρευόμουν από τότε που άρχισα να αθλούμαι! Δεν μπορώ να περιμένω. Θέλω τώρα...», έγραψε χαρακτηριστικά η Σμιντ, που εντυπωσίασε με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4x400 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Πολωνία.

View this post on Instagram A post shared by ?lica ?chmidt (@alicasmd)

Γεννημένη στις 8 Νοεμβρίου του 1998 σε μια μικρή πόλη της Γερμανίας, το Worms των 82.000 κατοίκων, η Αλίκα Σμιντ, έγινε επαγγελματίας αθλήτρια στίβου πριν από περίπου τρία χρόνια. Η δημοτικότητα της ωστόσο εκτοξεύτηκε από τη στιγμή που ανέλαβε την προπόνηση των ποδοσφαιριστών της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Από μικρή ασχολήθηκε με το τρέξιμο και η σκυταλοδρομία ήταν αυτή που τελικά την κέρδισε. Έτσι, το 2017 ήρθε και η πρώτη της αναγνώριση, όταν βοήθησε τη Γερμανία να πάρει το ασημένιο μετάλλιο στα 4Χ400 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών.

View this post on Instagram A post shared by ?lica ?chmidt (@alicasmd)

View this post on Instagram A post shared by ?lica ?chmidt (@alicasmd)

View this post on Instagram A post shared by ?lica ?chmidt (@alicasmd)





Δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε με τη χώρα της και το χάλκινο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα, αλλά στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται πυρετωδώς για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με τη Γερμανία στα 400 μέτρα, αλλά και στη σκυταλοδρομία 4x400 και είναι η ελπίδα της χώρας για ένα μετάλλιο.

Το πλούσιο βιογραφικό της καθώς και η εκθαμβωτική της παρουσία δεν πέρασαν απαρατήρητα όπως φαίνεται ούτε από τους ιθύνοντες της Ντόρτμουντ που αποφάσισαν να την προσλάβουν ως fitness coach.

View this post on Instagram A post shared by ?lica ?chmidt (@alicasmd)

View this post on Instagram A post shared by ?lica ?chmidt (@alicasmd)

Η ξανθιά καλλονή έχει αναρτήσει στον προσωπικό της λογαρισμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των προπονήσεων της με τους Thomas Meunier, Felix Passlack, Manuel Akanji και Mats Hummels, βάζοντάς τους διάφορες επίπονες ασκήσεις. Μάλιστα, ο Hummels είχε σχολιάσει πως “πραγματικά δεν περίμενα ότι θα μας τα έκανε όλα αυτά. Την είχα υποτιμήσει”.

“Δεν ξέρω γιατί με θεωρούν την πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο. Για εμένα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο αθλητισμός είναι το μόνο που με ενδιαφέρει”, σχολίασε η ίδια για την ανακήρυξη ως την πιο ωραία αθλήτρια στον κόσμο από τους φιλάθλους.

Από την άλλη πλευρά βέβαια οι οπαδοί της ομάδας όχι απλώς της αποδίδουν με τιμή τον παραπάνω τίτλο, αλλά θεωρούν ταυτόχρονα πως είναι και η μοναδική σωτηρία τους ώστε να παραμείνει στο κλαμπ ο νεαρός αστέρας Έρλινγκ Χάαλαντ.

«Αυτός είναι ο λόγος που οι παίκτες παραμένουν στην Ντόρτμουντ». «Σίγουρα για χάρη της θα παραμείνει ο Χάαλαντ». «Αυτή είναι η καλύτερη στρατηγική οποιουδήποτε συλλόγου για να παραμείνουν οι καλύτεροι παίκτες», είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή σχόλια χρηστών του Διαδικτύου, όπως αναφέρει το protothema.gr.

