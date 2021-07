Οικονομία

Κορονοϊός: η ρύθμιση χρεών “κλειδώνει” από τους θεσμούς

Θα αφορά τις οφειλές των τελευταίων 15 μηνών. Τα σενάρια που εξετάζονται και οι συζητήσεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης, με τους επικεφαλής των θεσμών.

Η πρόταση της κυβέρνησης για μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων που θα έχει τις επόμενες μέρες το οικονομικό επιτελείο με τους επικεφαλής των θεσμών στο πλαίσιο της 11η αξιολόγησης υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, πρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο για τις οφειλές των τελευταίων 15 μηνών.

Η σχετική συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στις συναντήσεις με τους επικεφαλείς των κλιμακίων τις επόμενες ημέρες. Βασικός στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι οι σχετικές αποφάσεις να ανακοινωθούν, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, εντός του καλοκαιριού. Στα σενάρια που εξετάζονται είναι :

να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση σε έως 72 δόσεις γ ια την εξόφληση των οφειλών προς την εφορία. Οι 24 άτοκες ή 48 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο που ισχύει για τις οφειλές των οποίων η πληρωμή έχει ανασταλεί έως το τέλος του έτους και θα αρχίσουν να αποπληρώνονται από το 2022, δεν φαίνεται να επαρκούν. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξει η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση και οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Εκτός από το ζήτημα της ρύθμισης οφειλών, στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους θεσμούς αναμένεται να βρεθούν και η εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Νόμου και ειδικότερα το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τη σύσταση του νέου Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης των ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει την κύρια κατοικία από τα νοικοκυριά που θα πτωχεύουν και θα την εκμισθώνει στα ίδια τα νοικοκυριά. Η σύσταση του αναμένεται στο τέλος Μαρτίου του 2022.

Παράλληλα, θα συζητηθεί το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την περαιτέρω μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες.

Στο Ecofin της 13ης Ιουλίου η έγκριση του «Ελλάδα 2.0»

Στην τελική ευθεία περνούν πλέον οι διαδικασίες για την έγκριση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» από τους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε., το Ecofin, στις 13 του μηνός. Η έγκριση αφορά 12 συνολικά εθνικά σχέδια ανάκαμψης, για τα οποία η Κομισιόν έχει ανάψει το «πράσινο φως».

Θα ακολουθήσει η διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να προχωρήσει και η εκταμίευση της προκαταβολής των περίπου 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», τα πρώτα χρήματα αναμένονται περί τα τέλη Αυγούστου. «Εξαρτάται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Κομισιόν, αν θα μας τα δώσει σε μία δόση ή σε δύο, αλλά χωρίς καθυστερήσεις. Μπορεί να είναι και νωρίτερα από τα τέλη Αυγούστου κάποια από αυτά τα χρήματα» διευκρίνισε ο κ. Σκυλακάκης αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης των πρώτων χρημάτων που δικαιούται να λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Αθήνας είναι φέτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να λάβει 7,5 δισ. ευρώ

