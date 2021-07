Αθλητικά

Euro 2020 – Κέιν: μεγάλη ευκαιρία να φτάσουμε στον τελικό

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, έδειξε ότι σέβεται την Δανία, αλλά ποντάρει πολλά και στον παράγοντα Wembley.

Μεγάλη ευκαιρία να φτάσει έως τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χαρακτήρισε τον ημιτελικό με την Δανία ο Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έδειξε όμως, ότι σέβεται τον προσεχή τους αντίπαλο στα ημιτελικά.

«Ξέρουμε ότι πρόκειται να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με τους Δανούς. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι εάν αγωνιστούμε σωστά και παίξουμε όπως ξέρουμε και μπορούμε, τότε έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσουμε στον τελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, για τον προσεχή ημιτελικό με αντίπαλο την Δανία.

Στη συνέχεια ο Χάρι Κέιν τόνισε, «Πολλοί από εμάς που παίζουμε τώρα δεν θα έχουν την ευκαιρία να έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι σαν αυτό στο Wembley σε ένα μεγάλο τουρνουά ξανά. Είναι μια ευκαιρία για εμάς και πρέπει να την πιάσουμε και με τα δύο χέρια. Πρέπει να απολαύσουμε το να είμαστε σε αυτό περιβάλλον. Με τη Γερμανία το γήπεδο λειτούργησε, ελπίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά αυτή την ενέργεια στο παιχνίδι με τη Δανία»

