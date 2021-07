Νέα μέτρα - Πλακιωτάκης: δεν θα ρισκάρουμε την επιστροφή στην κανονικότητα

Πολιτική

Πόσοι έμειναν εκτός καραβιών την Δευτέρα, καθώς δεν είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα. Τι λέει ο Υπ. Ναυτιλίας για τα νέα πρωτόκολλα και τις τιμές των εισιτηρίων

«Ο κόσμος ήταν ενημερωμένος και είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα από το Λιμενικό», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Ναυτιλίας με αφορμή την πρεμιέρα των μέτρων που ισχύουν από νωρίς το πρωί για τις μετακινήσεις με πλοία.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι θα πρέπει να τηρούνται από όλους τα νέα πρωτόκολλα, τόσο για την προστασία της υγείας των ταξιδιωτών και των πληρωμάτων, όσο και των κατοίκων στους τόπους προορισμού τους.

«Η πρώτη ημέρα κύλησε ομαλά, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν ελάχιστες περιπτώσεις, όπου λόγω μη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν ήταν εφικτό να επιβιβαστούν, αλλά είναι ελάχιστες περιπτώσεις», είπε ο κ. Πλακιωτάκης.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας, «οι μεταλλάξεις του ιού δεν μπορούν να περιμένουν. Καταλαβαίνω ότι ένα μερος του πληθυσμού θα είναι δυσαρεστημένο, αλλά προτεραιότητα έχει η δημόσια υγεία. Για αυτό λάβαμε τα μέτρα αυτά τώρα, λόγω των μεταλλάξεων, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την επιστροφή στην κανονικότητα».

«Όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι είναι αυτονόητο να έχουν περισσότερη ελευθερία. Δικαιούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι να κινούνται σε ένα περιβάλλον κανονικότητας. Αν δούμε τα στατιστικά, αυτοί που νοσούν είναι πάνω από 90% μη εμβολιασμένοι», σημείωσε ο Υπ. Ναυτιλίας.

Όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, «ότι πάμε διακοπές, δεν σημαίνει ότι σταματάμε να τηρούμε τα μέτρα, εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα και για την υγεία την δική μας και των κατοίκων στα νησιά, διότι πρέπει να γυρίσουμε υγιείς. Συνίσταται να γίνει self test κατά την επιστροφή. Επιμένουμε και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, για να χτίσουμε το συλλογικό τεστ ανοσίας».

Όπως είπε ο Υπ. Ναυτιλίας ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων στα πλοία της ακτοπλοΐας έχει ήδη εμβολιαστεί και συνεχίζει να εμβολιάζεται, ενώ προσέθεσε ότι «αν δεν στηρίζαμε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως και τους ναυτικούς μας, με πάνω από 80 εκ. ευρώ, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας θα είχαν θέμα επιβίωσης. Ακτοπλοΐα είναι ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν δημόσια υπηρεσία. Τα τελευταία δύο χρόνια αυξήσαμε το κονδύλι για τις άγονες γραμμές κατά 40 εκ. ευρώ. Παρά την ενίσχυση, οι ζημιές για τον κλάδο ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ».

Σε ότι αφορά τις τιμές των εισιτηρίων, επεσήμανε ότι πρέπει να συνυπολογιστεί ότι «οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 40% σε σχέση με πέρσι».

