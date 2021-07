Κοινωνία

Αναστασία - Συγκλονίζει η μαμά της: Ξύπνα νεραϊδούλα μου, να λάμψει ο ουρανός

Συγκινητικό το μήνυμα της μητέρας της 7χρονης, η οποία έχασε την μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Απέραντη είναι η θλίψη για την 7χρονη Αναστασία την ανιψιά της Έρρικας Πρεζεκάκου η οποία τελικά δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από μιας σπάνιας μορφής επιθετικού παιδικού καρκίνου.

Οι γονείς της προσπαθούν να αντέξουν την απώλεια της κόρης τους, που πάλεψε γενναία με την αρρώστια.

Πριν από λίγες ώρες η μητέρα της, Ξένια Πρεζεράκου έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook.

Η ανάρτηση της μαμάς της 7χρονης Αναστασίας

"Ποιο ριζικό με στοίχειωσε ποια μαύρη γενιάς κατάρα να χάσω τον πατέρα μου να χάσω το παιδί μου;

Κλαίνε οι κάμποι τα βουνά κλαίνε όλοι οι άνθρωποι, νιώθετε τον πόνο μας μαζί και την αγάπη. Αγάπη απεριόριστη μα τσίμπησε το αδράχτι…

Θα μείνει αιώνια ξαπλωτή μιας μάγισσας κατάρα.

Ξυπνά νεραιδούλα μου, ξυπνά γλυκό μου πλάσμα να λάμψει πάλι ο ουρανός να ανθίσουν τα λουλούδια .

Όλη η πλάση σκοτεινή μαζί με την καρδιά μου με τον Ηλία πλάι μου, μα σκίζεται η καρδιά μου. Καλό ταξίδι αστέρι μου .. Σε αγαπάμε πολύ".

