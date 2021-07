Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: νεκρός από την φωτιά στο διαμέρισμα (βίντεο)

Ο άνδρας φέρεται να πυροβολούσε στον αέρα, πριν το διαμέρισμα του, μέσα στο οποίο βρέθηκε, τυλιχθεί στις φλόγες.

Νεκρός βρέθηκε ο ένοικος διαμερίσματος στην Θεσσαλονίκη, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες το πρώι της Δευτέρας.

Πληροφορίες απο περίοικους αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε βγει στο μπαλκόνι του και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ενώ λίγο αργότερα ξέσπασε φωτιά στο δώμα στο οποίο διέμενε.

Πηγή βίντεο: voria.gr

Οι πυ ροσβέστες, μέσω διπλανού κτηρίου, κατάφεραν να φτάσουν στο φλεγόμενο διαμέρισμα και να σβήσουν την φωτιά, ενώ εντόπισαν και την σορό του άνδρα, ο οποίος φέρεται να ειναι ηλικίας άνω των 80 ετών.

