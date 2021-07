Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μάρτινς: αυτές τις μεταγραφές θέλω

Ο προπονητής των πρωταθλητών, μίλησε για τις μεταγραφικές κινήσεις που πρέπει να κάνει η ομάδα, μετά τους τραυματισμούς Φορτούνη και Τικίνιο.

Τον απολογισμό της προετοιμασίας στην Αυστρία έκανε ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε επίσης για τους τραυματισμούς των Φορτούνη και Τικίνιο, ενώ σχολίασε και την παρουσία του Μπα στο ρόστερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στους απεσταλμένους του Τύπου στη Αυστρία

«Θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε έναν εξτρέμ και θα θέλαμε και αριστερό μπακ. Θα θέλαμε έναν αριστερό μπακ που να έχει πείρα και να μπορεί να συμμετέχει σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου. Ο Αποστολόπουλος ήταν πολύ καλός στην προετοιμασία, αλλά πιστεύω ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος για απαιτητικά παιχνίδια στην Ευρώπη».

Για τον τραυματισμό του Τικίνιο, «Δεν θα πάρουμε παίκτη για την θέση του Τικίνο. Θα είναι έτοιμος σε έξι εβδομάδες. Θέλουμε έναν έξτρεμ που ιδανικά θα μπορούσε να παίξει και πιο μέσα, ώστε να καλύψει και την απουσία του Φορτούνη».

Για τον Αλγκασίμ Μπα, «Είναι μία τεράστια έκπληξη για μένα. Τον υπολογίζω για την επίθεση, είναι πολύ δυνατός και πολύ ταλαντούχος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσαρμοστεί. Τον υπολογίζω για όλες τις θέσεις στην επίθεση».

Για την προετοιμασία και την γνώμη του, «Ήταν πολύ θετική η εικόνα. Είδα λάθη, δουλέψαμε πάνω σε αυτά και νομίζω θα βελτιωθούμε. Φτάσαμε στα όριά μας σχετικά με την φυσική κατάσταση και γενικά κρατάω μία γενική εικόνα».

