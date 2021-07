Κοινωνία

Κρήτη - Τραυματισμός από βουτιά: αγωνία για τον 16χρονο

Κρίσιμο χειρουργείο στον έφηβο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα, που έχει προκαλέσει βλάβες στα άκρα.

Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την υγεία του 16χρονου αγοριού που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά την Κυριακή στην μεγάλη παραλία στα Φαλάσαρνα Κισάμου και στην διάρκεια βουτιών στην θάλασσα.

Ο 16χρονος που χτύπησε στην αυχενική μοίρα θα υποβληθείσε χειρουργική επέμβαση στο ΠΑΓΝΗ όπου διεκομίσθη προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις από τον τραυματισμό του.

Όπως είπε στο Flashnews.gr ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, το αγόρι έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στην αυχενική μοίρα ενώ υπάρχει υποψία πως έχει επηρεαστεί ο νωτιαίος μυελός, κάτι που θα διαπιστωθεί στην χειρουργική επέμβαση. Πάντως ο 16χρονος δεν αισθάνεται τα κάτω άκρα του.

Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στηρίζει και κινεί το κεφάλι και προστατεύει τον νωτιαίο μυελό που αποτελεί προέκταση του εγκεφάλου. Τραυματισμός ή βλάβη στην περιοχή του νωτιαίου μυελού της αυχενικής μοίρας αποτελεί σοβαρότατο τραυματισμό με επιπτώσεις στην κίνηση των άκρων και σε ορισμένες περιπτώσεις και στην αναπνοή.

Υπενθυμίζεται πως ο 16χρονος που ήρθε στα Χανιά από την Αθήνα, για διακοπές με τους γονείς του, την Κυριακή, έκανε βουτιές από την βραχώδη άκρη της μεγάλης παραλίας των Φαλασάρνων, όταν σε μια βουτιά σε σημείο όπου τα νερά είναι σχετικά ρηχά τραυματίστηκε.

Παρακείμενος λουόμενος που είδε τι έγινε, τον τράβηξε στην αμμουδιά ενώ άμεσα έσπευσαν ο ναυαγοσώστης της παραλίας και ένας ιδιώτης γιατρός που έτυχε να βρίσκεται εκεί.

Το αγόρι είχε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε, αλλά φαίνεται πως δεν αισθανόταν τα πόδια του, έτσι του σταθεροποίησαν το κεφάλι και στο μεταξύ έφτασε ασθενοφόρο του Κ.Υ. Κισάμου, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στην συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί οι γιατροί διαπιστώνοντας την σοβαρότητα του τραύματος στην αυχενική μοίρα, έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Λιμενικός Σταθμός Κισάμου ο οποίος διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: flashnews.gr

