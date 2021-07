Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας για κορονοϊό: σχεδόν όλοι οι ανεμβολίαστοι θα μολυνθούν

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, τόνισε ότι η Επιτροπή των Ειδικών, ποτέ δεν εισηγήθηκε να βγουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους.

«Είναι θέμα χρόνου να φτάσει το τέταρτο κύμα στην Ελλάδα, καθώς γίνεται μια ευρεία διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα», προειδοποίησε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας. Ο καθηγητής προέτρεψε τους πολίτες να εμβολιαστούν, ωστόσο επεσήμανε πως η Επιτροπή δεν εισηγήθηκε ποτέ να βγουν οι μάσκες.

«Υπάρχει μία τεράστια παρεξήγηση: η επιτροπή δεν έδωσε καμία οδηγία να βγουν οι μάσκες. Η επιτροπή είπε ότι όταν βγαίνουμε από το σπίτι να φοράμε τις μάσκες. Δεν έχουμε δώσει ποτέ εντολή βγάλτε τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Open.

«Η διασπορά γίνεται κυρίως από νέους ανθρώπους, όπως είναι λογικό σε χώρους διακοπών», τόνισε ο κύριος Σύψας, ο οποίος θεωρεί πως μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα έχουμε φτάσει στο 4ο κύμα. «Οι ανεμβολίαστοι θα διασπείρουν τον ιό και θα προκαλέσουν το 4ο κύμα», προειδοποίησε, σχολιάζοντας ότι αρκετός κόσμος δεν πηγαίνει να εμβολιαστεί ή ακυρώνει το ήδη προγραμματισμένο ραντεβού του. Ο κ. Σύψας παρότρυνε ιδίως όσους είναι μεγάλης ηλικίας ή έχουν υποκείμενα νοσήματα να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

«Ο εμβολιασμένος έχει πολύ μικρές πιθανότητες να μολυνθεί και έχει ελάχιστη πιθανότητα να μολύνει άλλους. Ένας ανεμβολίαστος μπορεί να μολύνει 8 ανθρώπους. Σχεδόν όλοι οι ανεμβολίαστοι θα μολυνθούν. Θα αυξηθεί η πίεση στο σύστημα υγείας και θα χρειαστούν οριζόντια μέτρα. Όλα εξαρτώνται από την πίεση του συστήματος υγείας», είπε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Σύψας ανέφερε, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα ξαναγίνει lockdown, ότι «θα ήταν καλό η Πολιτεία να μην κάνει δηλώσεις ότι δεν θα ξανακλείσει η χώρα, καθώς ο κορονοϊός έχει τη δική του ατζέντα».

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, τόνισε πως αυτό δεν μπορεί να γίνει, καθώς «έχουν εγκριθεί για κατεπείγουσα χρήση, επομένως χρειαζόμαστε τη συναίνεση του εμβολιασμένου».

