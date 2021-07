Παράξενα

Στο νοσοκομείο 13χρονος από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε το παιδί στα Επείγοντα. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών του. Ενημερώθηκε και η Πρόνοια.

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου ένα 13χρονο αγόρι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο ανήλικος βρέθηκε το Σάββατο από οικείους και φίλους του σε άσχημη κατάσταση κι αμέσως ενημερώθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Το παιδί παραμένει στο νοσηλευτικό ίδρυμα μέχρι και σήμερα.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι αν και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν σε άσχημη κατάσταση, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να την ανατρέψουν και το παιδί να διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανείς από τους συγγενείς του δεν ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει, κάτι που έγινε από τους γιατρούς οι οποίοι και ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ η οποία σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση.

Για τις ακριβείς συνθήκες διαβίωσης του 13χρονου έχε ενημερωθεί και η Πρόνοια.

