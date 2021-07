Κοινωνία

Πεντέλη: Τραγωδία με νεαρό μοτοσικλετιστή

"Βουτιά" θανάτου για νεαρό μοτοσικλετιστή σε χαράδρα στην περιφερειακή Πεντέλης - Νέας Μάκρης

Τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιφερειακή οδό Πεντέλης – Νέας Μάκρης με έναν νεαρό μοτοσικλετιστή να εντοπίζεται νεκρός από την Πυροσβεστική.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από χαράδρα στην οποία είχε πέσει.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Βαγιάτι.

Ο νεαρός έπεσε στη χαράδρα με τη μοτοσικλέτα του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Κατά πληροφορίες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε μετά από ενημέρωση των αρχών από τους γονείς του που ανησύχησαν καθώς ο νεαρός δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Χωρίς τις αισθήσεις του #ανασύρθηκε ένας άνδρας από χαράδρα, έπειτα από πτώση του με μοτοσυκλέτα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, πλησίον της Περιφερειακής οδού Πεντέλης – Νέας Μάκρης. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2021

