Κόσμος

Φωτιά στην Κύπρο: ανυπολόγιστη η καταστροφή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τους τέσσερις νεκρούς. Τεράστιες εκτάσεις έγιναν στάχτη, χιλιάδες ζώα κάηκαν ζωντανά. Τι είπαν Μητσοτάκης – Αναστασιάδης.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε μετά από δύο μέρες η φονική πυρκαγιά στην Κύπρο, που άφησε στο πέρασμα της καμένη γη. Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών βίωσαν μια κόλαση. Τέσσερις νεκροί, καταστροφές περιουσιών και ανείπωτος πόνος ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Αρακαπά και επεκτάθηκε σε επτά χωριά της Επαρχίας Λεμεσού και Λάρνακας.

Συνεργεία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών σπεύδουν νωρίς το πρωί στην περιοχή με στόχο η καταγραφή να ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη, ώστε να αρχίσει η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και της βοήθειας προς τους πληγέντες. Η Πολιτεία θα προχωρήσει στην καταβολή εφάπαξ ποσού στους πληγέντες στη βάση κριτηρίων που θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωριό Αρακαπάς και επεκτάθηκε στις κοινότητες Επταγώνιας, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Οδού, Αγίων Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έφθανε στα 35 χιλιόμετρα και μέχρι στιγμής κατασβήστηκε στην Επαρχία Λεμεσού και απομένουν ενεργά μέτωπα στην Επαρχία Λάρνακα.

Ήταν η πιο καταστροφική πυρκαγιά που κατέγραψε ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της η Κυπριακή Δημοκρατία. Εκτός από τους τέσσερις νεκρούς, άφησε πίσω της σχεδόν 70 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης, τουλάχιστον τα 55 με άγρια βλάστηση και δέντρα. Άφησε πίσω της και χιλιάδες ζώα νεκρά.

«Έχει καταστραφεί ένας τεράστιος βιότοπος ο οποίος φιλοξενούσε αρκετά είδη άγριας ζωής, έχουν επηρεαστεί κάποια κομμάτια όπως ζώνες ειδικής προστασίας για τα πτηνά», δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Κλέλια Βασιλείου.

Η πυρκαγιά ευτυχώς περιορίστηκε μια ανάσα πριν από το δάσος του Μαχαιριά. «Τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στη φωτιά, μπορούν να ξεδιπλώσουν τους δικούς τους μηχανισμούς και η αναγέννηση θα γίνει όσο πιο σύντομα προβλέπουν οι μηχανισμοί, όπου χρειάζεται ανθρώπινη ενίσχυση και παρέμβαση αυτή θα γίνει», ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής.

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Αναστασιάδη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη είχε σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα για βοήθεια με την αποστολή δύο Canadair CL-415 που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια των τεσσάρων ανθρώπινων ζωών και τη θλίψη του για τις καταστροφές, τόνισε ότι η Ελλάδα πάντα βρίσκεται και θα βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου και επανέλαβε τη διάθεσή του να συνδράμει αν χρειάζεται κάτι περισσότερο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στον κυπριακό λαό για τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και τα σπίτια τους».





Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Αλίκα Σμιντ: H πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο θα είναι στο Τόκιο (εικόνες)

Έφαγε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά!

Αναστασία - Συγκλονίζει η μαμά της: Ξύπνα νεραϊδούλα μου, να λάμψει ο ουρανός